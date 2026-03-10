El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fórmulas vicepresidenciales que ya se definieron: ¿quiénes son? Listado para elecciones 2026

De cara las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, varios candidatos que aspiran a la Casa de Nariño ya han anunciado los nombres de quienes serán sus fórmulas vicepresidenciales.

Sin embargo, a pesar de que ya hay algunos nombres confirmados, el panorama electoral todavía está por definirse, pues la mayoría de los candidatos presidenciales continúan evaluando posibles acompañantes.

Cabe recordar que tienen plazo hasta mediados de marzo para formalizar sus inscripciones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por eso, ante la cercanía del calendario de inscripciones, en los próximos días se anunciarán nuevas fórmulas que terminarán de configurar el tarjetón de las elecciones presidenciales 2026.

Hasta el momento, se han confirmado cinco duplas que se medirán en las urnas: se trata de las campañas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Clara López, Mauricio Lizcano y Miguel Uribe Londoño, quienes ya hicieron públicos los nombres de quienes los acompañarán en la actual carrera electoral.

En Caracol Radio le contamos los detalles de estas designaciones:

Aída Quilcué, elegida por Iván Cepeda

El pasado 9 de marzo, el senador Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aída Quilcué, una lideresa indígena que se ha convertido en una figura reconocida del movimiento indígena en el país.

José Manuel Restrepo, elegido por Abelardo de la Espriella

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció este martes 10 de marzo que su fórmula vicepresidencial será el economista y exministro José Manuel Restrepo.

Restrepo fue ministro de Comercio y de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque. Además, ha sido rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y de la Universidad del Rosario, y ha dirigido la Universidad EIA en Medellín.

María Consuelo del Río, elegida por Clara López

La candidata Clara López Obregón, exministra y senadora, confirmó que su fórmula vicepresidencial será María Consuelo del Río Mantilla.

Del Río fue veedora distrital de Bogotá durante ocho años y ha trabajado en temas relacionados con control ciudadano, transparencia y vigilancia de la administración pública.

Adriana Ramírez, elegida por Mauricio Lizcano

El candidato Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), reveló el nombre elegido para ser su fórmula vicepresidencial: se trata de Adriana Ramírez.

Según la campaña de Lizcano, Ramírez es una aliada para impulsar temas de innovación, transformación digital y desarrollo regional.

Luisa Fernanda Villegas, elegida por Miguel Uribe Londoño

El candidato Miguel Uribe Londoño escogió a la administradora Luisa Fernanda Villegas como su fórmula vicepresidencial.

Según la campaña de Uribe Londoño, Villegas es especialista en mercadeo estratégico y ha ocupado distintos cargos en entidades relacionadas con promoción de comercio exterior, incluyendo ProColombia. También fue secretaria privada de José Manuel Restrepo cuando fue ministro de Comercio.

