Tensión en los escrutinios en Pereira por disputa de una curul liberal a la Cámara de Representantes

Pereira

Los escrutinios de las elecciones al Congreso que se adelantan en el sector de Expofuturo, en Pereira, han estado marcados por momentos de tensión debido a la disputa por una curul a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal.

La controversia se centra entre Fredy Arias y Aníbal Hoyos, que se encuentran en una cerrada diferencia de votos. De acuerdo con los resultados preliminares por parte de la Registraduría, Arias ha obtenido 21.155 votos, mientras que Hoyos 20.923 votos, lo que significa que estaría ganado la curul por tan solo de 233 votos.

Sin embargo, el reducido margen ha llevado a que ambos equipos políticos mantengan una vigilancia permanente sobre el proceso de revisión de actas y conteo de votos. En el lugar permanecen delegados de las campañas, testigos electorales y equipos jurídicos, que siguen de cerca cada etapa del escrutinio.

Le interesa: Autoridades reportan elecciones tranquilas en Risaralda; hubo una captura y 65 comparendos

La situación ha generado momentos de tensión dentro del recinto, pues los dos aspirantes pertenecen al mismo partido político, pero no a los mismos líderes de la colectividad y ambos buscan quedarse con la representación liberal en la Cámara.

Por un lado, Aníbal Hoyos, actual representante a la Cámara por Risaralda, intenta conservar su curul y mantenerse en el Congreso para un nuevo periodo legislativo, recordemos que él ha contado con el acompañamiento del senador Juan Pablo Gallo. Por el otro, Fredy Arias busca llegar por primera vez al Legislativo, respaldado por el sector político que lidera el representante liberal Diego Patiño Amariles.

Las autoridades electorales continúan con el proceso de verificación de votos y revisión de formularios, mientras los resultados oficiales deberán confirmarse en el transcurso de esta semana.

La expectativa se mantiene en Pereira, ya que cualquier variación en el conteo podría definir cuál de los dos candidatos liberales representará finalmente a Risaralda en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030.

Lea también: Risaralda renueva su representación en el Congreso: estos son sus nuevos senadores y representantes