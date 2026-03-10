Euforia en el Deportivo Pasto: “Después de 10 fechas, el grupo es líder en solitario. No es fácil”

El Deportivo Pasto vive un momento soñado en la Liga Colombiana, luego de imponerse 2-0 ante América de Cali en el estadio Libertad, un triunfo que lo deja como líder en solitario tras 10 jornadas.

En la rueda de prensa posterior al partido, el asistente técnico Rafael Sastre destacó el compromiso del plantel y la capacidad del equipo para sostener la ventaja incluso jugando con un hombre menos durante gran parte del compromiso.

El español resaltó el esfuerzo colectivo del equipo y el rendimiento mostrado durante todo el encuentro.

“Primero destacar el trabajo, el compromiso y el orgullo que han demostrado estos jugadores. Después de 10 fechas, el grupo es líder en solitario. No es nada fácil”, afirmó Sastre.

El partido tuvo un momento clave con la expulsión de Edwin Velasco, situación que obligó al Pasto a modificar su esquema táctico cuando aún dominaba el encuentro. Sin embargo, Sastre aseguró que el plan de juego se mantuvo intacto.

“Hasta la expulsión de Velasco estábamos siendo ampliamente superiores. Pasamos al 4-3-2, pero el plan seguía siendo el mismo: ser agresivos, tener posesiones largas e intentar superar al América”, explicó.

Pese a jugar más de 60 minutos con 10 jugadores, el conjunto nariñense logró mantener el orden defensivo y evitar las ocasiones claras del rival, algo que Sastre calificó como un mérito colectivo.

“El equipo ha demostrado una entereza defensiva loable. No es fácil defender a un rival como el América y prácticamente podemos contabilizar pocas ocasiones de ellos”, añadió.

El estratega también resaltó el funcionamiento del mediocampo, donde la combinación de jugadores con distintas características permitió controlar el ritmo del partido.

“Los cuatro jugadores que salieron en la zona del centro del campo han estado a un nivel muy alto. Si no, no sería fácil derrotar al América ni ser líderes de una liga tan competitiva”.

Por su parte, el delantero Wilson Morelo valoró el espíritu colectivo del grupo y la competencia interna que vive el plantel, lo que, según él, ha elevado el nivel del equipo.

“Si mi presencia sirve para sacar lo mejor de mis compañeros, bienvenido sea. Al final esto es un equipo: si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos”.

El atacante también explicó cómo el equipo afrontó los minutos finales del partido, cuando el América presionó en busca del descuento.

“Ya con el 2-0 faltando 15 o 20 minutos había que ponerse el overol y defender. Sabíamos que América iba a venir con todo y nos tocó sufrirlo todos juntos”.

Morelo además destacó el apoyo de la afición que llenó el estadio Libertad, señalando que la conexión con la hinchada ha sido clave en el buen momento del equipo.

“Cuando salimos a los himnos y vemos el estadio lleno eso llena el corazón. Para estar donde estamos no somos solo los jugadores: es el hincha, los directivos, todos”.

Con este resultado, el Deportivo Pasto no solo se consolida como uno de los equipos más sólidos del campeonato, sino que también confirma un proceso que, según su entrenador, apenas comienza.

“Hoy toca ver al Deportivo Pasto líder después de 10 jornadas de un gran trabajo, pero esto sigue. El camerino está feliz, pero sabe que mañana hay trabajo”, concluyó Sastre.