¡Vuelve la Champions League! Prográmese con los juegos de ida de los octavos de final

La Champions League vuelve a escena con el inicio de los partidos de ida de los octavos de final, una fase en la que los equipos comienzan a disputar las eliminatorias directas en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

En esta etapa, los equipos buscarán sacar ventaja en el primer duelo para llegar con mayor tranquilidad al partido de vuelta. La Champions entra así en uno de sus momentos más atractivos, donde las grandes figuras del fútbol europeo lucharán por avanzar en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

¿Cómo llegan los equipos a esta instancia?

Galatasaray vs Liverpool

Galatasaray viene motivado tras eliminar a la Juventus con un global de 7-5, luego de imponerse 5-2 en la ida disputada en Rams Park. El conjunto turco, además, presume una gran fortaleza en casa, donde solo ha perdido dos de sus últimos 46 partidos oficiales.

Liverpool, seis veces campeón de Europa, también llega con confianza tras vencer 3-1 al Wolverhampton en la FA Cup. Los ingleses buscan trasladar ese buen momento al torneo continental para dar un paso firme hacia los cuartos de final.

NewCastel vs. Barcelona

Newcastle afronta este duelo con la Champions como su gran objetivo de la temporada, luego de quedar eliminado de la FA Cup y mantenerse en la parte baja de la Premier League. El conjunto inglés necesita un buen resultado para mantener viva su ilusión europea.

Barcelona arriba en un gran momento, con cuatro victorias consecutivas en competiciones oficiales. El equipo catalán mantiene la pelea por títulos tanto en España como en Europa y busca confirmar su buen nivel en esta eliminatoria.

Atlético de Madrid vs Tottham

Atlético de Madrid disputa nuevamente los octavos de final de la Champions, instancia que ha alcanzado con frecuencia en los últimos años. El equipo dirigido por Diego Simeone ha logrado avanzar en tres de sus seis eliminatorias recientes en esta fase.

Tottenham, en cambio, llega en un momento complicado en la Premier League, donde lucha por alejarse de la zona baja de la tabla. Los londinenses esperan que la Champions sea una oportunidad para cambiar su dinámica.

Atalanta vs Bayern Munich

Atalanta afronta esta serie con confianza tras protagonizar una remontada 4-3 ante el Borussia Dortmund en la ronda anterior. El equipo italiano buscará aprovechar su buen momento para competir ante uno de los favoritos del torneo.

Bayern Múnich llega enfocado en la Champions tras consolidarse como líder en la Bundesliga. El club alemán apunta a conquistar nuevamente el título europeo, algo que no consigue desde 2020.

Bayer 04 Leverkusen vs Arsenal

Leverkusen tuvo que superar una dura eliminatoria ante Olympiacos en el play-off para acceder a los octavos de final. Ahora enfrentará uno de los cruces más exigentes de la ronda.

Arsenal llega con una racha positiva de 11 partidos sin perder en todas las competiciones. El equipo de Mikel Arteta rotó a varios jugadores en la FA Cup para llegar con mayor frescura a este compromiso europeo.

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid afronta la eliminatoria tras una victoria 2-1 ante el Celta en La Liga, resultado que le permite seguir en la pelea por el liderato. El conjunto blanco tuvo que superar al Benfica en la ronda previa para instalarse en los octavos.

Manchester City llega en gran forma y acumula 11 partidos oficiales sin perder. El equipo de Pep Guardiola buscará mantener su solidez para intentar avanzar en una de las eliminatorias más atractivas de la ronda.

Bodo Glimt vs Sporting de Portugal​​​

Bodo Glimt disputará por primera vez unos octavos de final de Champions tras eliminar al Inter con un global de 5-2. El equipo noruego vive un gran inicio de año y suma varias victorias consecutivas.

Sporting logró su clasificación directa a esta fase tras una dramática victoria 3-2 ante el Athletic Club en la última jornada de la fase de liga. El conjunto portugués quiere seguir avanzando en Europa.

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Paris Saint-Germain retoma la Champions tras una derrota reciente ante el Mónaco en la Ligue 1, resultado que generó dudas sobre su momento actual. Aun así, el equipo parisino sigue siendo uno de los candidatos al título.

Chelsea llega tras dos victorias consecutivas como visitante, en las que marcó cuatro goles en cada partido. Sin embargo, el conjunto inglés viene de un exigente duelo en la FA Cup que se definió en tiempo extra.

Horario de los partidos del 10 de marzo

Galatasaray vs Liverpool

Hora: 12:45 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: Ali Sami Yen (Turquía)

NewCastel vs. Barcelona

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: St James’ Park (Inglaterra)

Atlético de Madrid vs Tottham

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Atalanta vs Bayern Munich

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: New Balance Arena (Italia)

Horario de los partidos del 11 de marzo

Bayer 04 Leverkusen vs Arsenal

Hora: 12:45 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: BayArena (Alemania)

Real Madrid vs Manchester City

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: Santiago Bernbéu (España)

Bodø/Glimt vs Sporting de Portugal​​​

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: Aspmyra Stadion (Noruega)

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Estadio: Parque de los Principes (Francia)

Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League