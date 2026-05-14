Así se jugarán las semis de la Liga colombiana: partidazos en busca de los finalistas

Terminaron los cuartos de final de la Liga colombiana 2026-I. Nacional, Junior, Santa Fe y Tolima son los clasificados a la siguiente ronda del campeonato, luego de unas atractivas llaves de cuartos de final.

Nacional 9-2 Internacional de Bogotá

Atlético Nacional fue el que más diferencia sacó en la serie. Tras el juego de ida, que dejó un resultado corto de 2-1, en la vuelta el equipo de Diego Arias se impuso con gran contundencia al cuadro bogotano en Medellín. Fue un 7-1, para el global de 9-2 en la serie.

Santa Fe 5-1 América

Luego del 1-1 en Cali, el conjunto Cardenal también se destapó y terminó sacando un resultado de 4-0, con un hat-trick de Hugo Rodallega que los volvió a poner como uno de los candidatos al título. La serie terminó 5-1.

Tolima 3-0 Pasto

El 1-0 en Ibagué fue corto en resultado, pero desde lo futbolístico hubo una diferencia a favor del conjunto Pijao. En la vuelta, volvió a ser superior el equipo de Lucas González, y terminó imponiéndose por 0-2 en calidad de visitante, para el 3-0 final.

Junior 3-2 Once Caldas

Fue la serie más dramática de los cuartos de final. Junior se impuso 0-1 en la ida en Manizales, pero en la vuelta el juego fue más apasionado. Al minuto 90+5′ iba ganando la serie el Tiburón por un gol, hubo penal a favor del cuadro manizalita y Mauro Silveira terminó atajando el cobro que enviaba la serie a penales.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga colombiana?

La conformación previa de las llaves marca que Tolima enfrentará a Nacional, cerrando la serie en Medellín, y Junior hará lo porpio con Santa Fe, terminando la definición en Barranquilla.

Si bien todavía no hay programación, se estima que los dos partidos de semifinales de ida tengan lugar el próximo sábado 16 de mayo. El primer juego será el de Tolima vs. Nacional en Ibagué y a segundo turno Santa Fe recibirá a Junior en El Campín.

Los partidos de vuelta se realizarán el fin de semana del 23 de mayo, así como se espera que las finales sean el miércoles 3 de junio y el domingo 6 de junio.