América de Cali confirma parte médico de Marlon Torres

América de Cali informó oficialmente el estado de salud del defensor Marlon Torres, quien permanece internado bajo observación médica mientras se le realizan exámenes y estudios neurológicos especializados.

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Según el comunicado del club, durante las valoraciones médicas se identificó un pequeño nódulo (adenoma) en la hipófisis, situación que motivó un seguimiento más detallado por parte del equipo médico y especialistas.

El conjunto escarlata detalló que el jugador se encuentra en buen estado de salud y que los síntomas presentados han sido controlados de manera satisfactoria. Sin embargo, el caso continúa en evaluación para determinar el procedimiento más adecuado, el cual sería mínimamente invasivo, dependiendo de los resultados definitivos.

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El club aseguró que informará oportunamente sobre la evolución del defensor a medida que se conozcan nuevos reportes médicos. Asimismo, hizo un llamado a la prudencia y al respeto por el jugador y su familia, solicitando evitar especulaciones o la difusión de información no oficial.

América de Cali reiteró su acompañamiento al futbolista durante todo el proceso médico y su compromiso con su recuperación.