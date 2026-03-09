Rafael Dudamel vuelve al Cali: El equipo lo oficializa como nuevo DT

Después de la salida de Alberto Gamero, el Deportivo Cali ya tendría nuevo entrenador. Bueno, no tan nuevo porque ya es un conocido de la casa verdiblanca en donde tiene buenos recuerdos, recuerdos de antes de que comenzara la crisis actual del equipo.

Gamero se fue por decisión propia luego de la dolorosa derrota de equipo ante el Once Caldas en el estadio Palmaseca ante su gente. Por su seguridad, el entrenador habló con los directivos y les contó su decisión.

Desde entonces, el equipo azucarero comenzó la búsqueda de un entrenador que pudiera asumir las riendas de la institución en uno de los momentos más difíciles de la historia de los caleños. Y, Rafael Dudamel fue el elegido para el cargo.

De acuerdo con el equipo, se llegó a un principio de acuerdo con el DT, sin embargo, lo dan ya como un hecho al anunciar el cuerpo técnico que lo acompañaría, “Marcos Mathias y Julián Barragán como ayudantes de campo; Joseph Cañas como preparador físico, Frank Romario como analista táctico; Christian Rayo como preparador de porteros y Jeremías Álvarez como coach mental”.

El Deportivo Cali lo anunció con un video en el que se recuerda al entrenador desde su paso como jugador en 1998 y como entrenador en el año 2021.

El comunicado añade, “durante este proceso, el club evaluó distintas alternativas, convencido de que este es el momento de fortalecer el proyecto con un profesional que conoce la identidad de la institución y que comparte plenamente los valores y principios que caracterizan al Deportivo Cali”.

Rafael Dudamel regresa luego de ser campeón

En su primera etapa con el Deportivo Cali, Rafael Dudamel llegó en el mes de septiembre del año 2021 y terminó su ciclo en julio del 2022. En este tiempo, el DT dirigió al equipo en 55 partidos y obtuvo 18 triunfos, 19 igualdades y 18 derrotas.

Su punto más alto llegó en el segundo semestre del 2021 cuando se coronó campeón con un equipo conformado por jugadores como Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado, Ángelo Rodríguez, Darwin Andrade y Guillermo de Amores.

Dudamel había llegado en reemplazo de Alfredo Arias y el venezolano cambió el rumbo del equipo hasta llevarlo a la cima, aunque en su debut perdió con América de Cali. En el juego de ida de la gran final ante el Deportes Tolima se dio empate a un gol, en el de vuelta, el Cali ganó 1-2 con goles de Vásquez y Preciado.

Ahora, el experimentado entrenador llega en un momento diferente y con muchos retos por delante. Levanta al equipo a nivel futbolístico, pero también anímico, alejarlo del descenso y clasificarlo a los ocho mejores de la liga colombiana.