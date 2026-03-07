Tabla del descenso de la Liga colombiana: Así quedó el Cali tras derrota con Once Caldas

La Liga colombiana se juega en varios frentes, a pesar de estar en marzo, algunos clubes luchan desde ya para asegurar su permanencia en la primera división del fútbol del país para el 2027.

Los dos equipos que cierren el año con peor promedio, descenderán a la B para la próxima temporada. Para los recién ascendidos, solo se tendrá en cuenta el promedio que registren a lo largo de este año; entretanto, para los clubes que llevan más tiempo, se tendrá en cuenta el promedio de sus últimos tres años.

Vale la pena aclarar, que en el promedio únicamente se tiene como referencia el desempeño en el Todos Contra Todos. Lo hecho en cuadrangulares finales no aplica en esta tabla.

Actualmente, los equipos que se encuentran perdiendo su categoría para el próximo año son Cúcuta Deportivo, recién ascendido, y Boyacá Chicó. Deportivo Cali sigue seriamente comprometido en esta lucha.

Fortaleza 2-1 Jaguares

Fortaleza derrotó 2-1 a Jaguares en el estadio Metropolitano de Techo, en juego que dio inicio a la fecha 10 de la Liga colombiana. Los goles del local fueron marcados por Andrés Arroyo y Juan Sebastián Herrera; por la visita había abierto el marcador Andrés Rentería. La visita terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Yan Mosquera.

Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá

Llaneros e Internacional de Bogotá empataron 1-1 en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. Facundo Boné adelantó a los bogotanos; Jhon Vásquez empató para los locales. Dennis Quintero se marchó expulsado en el equipo local.

Junior 1-1 Alianza FC

Junior y Alianza FC empataron 1-1 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El local había abierto el marcador con tanto de Cristian Barrios; los de Valledupar empataron con un penalti de Carlos Lucumí.

Cali 0-2 Once Caldas

Deportivo Cali cayó en condición de local 0-2 frente al Once Caldas en su estadio. El equipo de Manizales se quedó con el triunfo con gol de Dayro Moreno, de penalti, y un autogol de Andrés Correa.

Tabla del descenso 2026