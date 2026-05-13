🔴EN VIVO Junior vs. Once caldas: por la vuelta de los cuartos de final en la Liga Colombiana
El equipo barranquillero llega con ventaja al duelo de vuelta en el Romelio Martínez.
Junior de Barranquilla y Once Caldas definirán este fin de semana uno de los cupos a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga , en el partido de vuelta de los cuartos de final que se disputará en el Estadio Romelio Martínez. El conjunto rojiblanco llega con la ventaja en el global tras imponerse en la ida y ahora buscará cerrar la serie en casa.
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El equipo dirigido por Alfredo Arias parte con confianza luego de su triunfo en Manizales y espera ratificar su clasificación apoyado en la jerarquía de figuras como Luis Muriel, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez. Además, una de las posibles novedades sería el ingreso desde el inicio de Joel Canchimbo, manteniendo un frente ofensivo de alto peso.
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Once Caldas, por su parte, llega con la obligación de revertir la serie y apostará por el poder ofensivo de Dayro Moreno, acompañado por Jefry Zapata y Felipe Gómez. El equipo de Hernán Darío Herrera intentará sorprender en Barranquilla y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.
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¡Nóminas confirmadas!
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