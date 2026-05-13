🔴EN VIVO Junior vs. Once caldas: por la vuelta de los cuartos de final en la Liga Colombiana

El equipo barranquillero llega con ventaja al duelo de vuelta en el Romelio Martínez.

Junior de Barranquilla y Once Caldas definirán este fin de semana uno de los cupos a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga , en el partido de vuelta de los cuartos de final que se disputará en el Estadio Romelio Martínez . El conjunto rojiblanco llega con la ventaja en el global tras imponerse en la ida y ahora buscará cerrar la serie en casa.

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El equipo dirigido por Alfredo Arias parte con confianza luego de su triunfo en Manizales y espera ratificar su clasificación apoyado en la jerarquía de figuras como Luis Muriel, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez. Además, una de las posibles novedades sería el ingreso desde el inicio de Joel Canchimbo, manteniendo un frente ofensivo de alto peso.

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Once Caldas, por su parte, llega con la obligación de revertir la serie y apostará por el poder ofensivo de Dayro Moreno, acompañado por Jefry Zapata y Felipe Gómez. El equipo de Hernán Darío Herrera intentará sorprender en Barranquilla y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

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