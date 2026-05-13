🔴 Deportivo Pasto vs. Tolima EN VIVO | Siga la transmisión del partido de vuelta de los playoffs

El cuadro nariñense intentará revertir el marcador en contra que obtuvo en la ciudad de Ibagué.

Deportivo Pasto no cerró la fase regular de la mejor manera y llega a este compromiso atravesando un momento complicado en cuanto a resultados. El conjunto volcánico acumula tres derrotas consecutivas, luego de caer por 1-0 el pasado fin de semana en un encuentro bastante parejo, pero en el que volvió a evidenciar problemas de definición frente al arco rival.

Los dirigidos por el cuadro nariñense dejaron escapar puntos importantes en las últimas jornadas y ahora están obligados a reaccionar si quieren mantenerse con vida en la lucha por alcanzar las semifinales del campeonato. Sin embargo, el regreso al estadio Departamental Libertad representa una motivación adicional para Pasto, teniendo en cuenta que gran parte de su fortaleza durante la temporada se construyó jugando ante su afición.

Aunque perdió en su más reciente presentación como local, Deportivo Pasto solamente ha caído en dos ocasiones en casa a lo largo del campeonato, registrando además seis victorias y dos empates, números que reflejan el buen rendimiento del equipo en condición de local. Precisamente, uno de esos triunfos fue ante su rival de turno, cuando venció por la mínima diferencia a Deportes Tolima a comienzos del mes pasado.

Le puede interesar: Precios de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia, previo al Mundial 2026

Por su parte, el conjunto pijao llega con mayor tranquilidad tras haber hecho la tarea en el compromiso de ida, donde logró imponerse en casa y tomar ventaja en la serie. No obstante, la corta diferencia en el marcador mantiene completamente abierta la eliminatoria, por lo que Tolima sabe que no puede relajarse si quiere seguir soñando con la posibilidad de conquistar su cuarto título liguero.

El presente del equipo Pijao es bastante positivo. Deportes Tolima acumula cuatro partidos oficiales sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y un empate, consolidando un rendimiento sólido tanto en el torneo local como en el plano internacional.

Además, el cuadro pijao viene de conseguir resultados importantes en la Copa Libertadores, donde sus recientes victorias le permitieron ubicarse en la cima de su grupo, fortaleciendo la confianza de un plantel que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

Le puede interesar: Igor Arrieta gana la etapa 5 del Giro de Italia: resumen de la carrera y balance de los colombianos

Siga la transmisión EN VIVO del partido

Siga el minuto a minuto EN VIVO del partido



