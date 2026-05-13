¿Último partido de James Rodríguez con el Minnesota? Prográmese con el juego de la MLS

James Rodríguez, durante su partido ante el Austin con Minnesota United. (Photo by Jesse Johnson - Minnesota United FC/MLS via Getty Images) / Jesse Johnson - Minnesota United

James Rodríguez está a pocos días de ponerse de lleno en modo Selección Colombia; no obstante, aún tendría algunas oportunidades de mejorar su imagen como jugador del Minnesota United.

El volante cucuteño viene de brillar en el empate 2-2 ante Austin el pasado fin de semana, compromiso en el que solo necesitó de un poco más de media hora para cambiarle la cara a su equipo, aportando las dos asistencias con las que por poco se quedan con la victoria.

Al final de dicho compromiso, en el cual James fue elegido como figura del partido, el capitán de la Selección Colombia dejó varias declaraciones importantes. Además de desmentir su retiro luego del Mundial, aseguró que se unirá a la Selección Colombia el próximo 17 de mayo.

Dicha información deja en entredicho si el duelo de este miércoles, por la fecha 13 de la MLS, será el último con el club o si lo será el del próximo sábado 16 de mayo, coincidiendo entre los tiempos entregados por el cucuteño.

La información inicial entregada por la prensa estadounidense, más exactamente por el periodista Michele Giannone, indicaba que James se marcharía al combinado nacional posterior a este compromiso.

¿Contra quién y a qué horas juega Minnesota?

Minnesota United estará enfrentándose a Colorado esta noche en condición de local. El partido dará inicio a las 7:30PM en el estadio Allianz Field.