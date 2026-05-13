Hugo Rodallega sueña con volver a Selección y jugar el Mundial: “Soy un colombiano que aspira estar ahí” / Colprensa

Hugo Rodallega continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la Liga Colombiana 2026-I. El experimentado delantero marcó un triplete frente al América de Cali, sobrepasó la línea de los 300 goles en su carrera profesional y comandó la clasificación de Independiente Santa Fe a las semifinales del campeonato local.

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Brillante presentación del capitán cardenal, que por cierto se ha metido en la lucha por el Botín de Oro, galardón que se le entrega al máximo goleador de cada semestre. En este orden de ideas, igualó las 11 celebraciones de Luis Fernando Muriel (Junior de Barranquilla) y quedó a 2 del líder Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).

Rodallega sueña con volver a Selección y jugar el Mundial

En diálogo con los medios de comunicación, Rodallega se mostró feliz por el gran momento que atraviesa en lo personal y confesó su deseo de volver a vestir la indumentaria de la Selección Colombia, por qué no en el Mundial 2026.

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Lo he hecho con orgullo; las cosas han salido bien o mal, eso ya queda a consideración de todos”, señaló inicialmente el atacante de 40 años en la zona mixta del Estadio El Campín.

Finalmente, dejó un mensaje claro para el seleccionador Néstor Lorenzo: “Siempre he pensado en la Selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman porque sé que no es fácil para un entrenador tomar decisiones entre tantos jugadores. Lo respeto, pero soy un colombiano más que aspira a estar ahí (la convocatoria de la Selección)”.

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