En Medellín capturaron a alias “Kata” y alias “Gokú”, condenados en Venezuela por trata de personas

Medellín

Migración Colombia informó sobre la captura de una ciudadana extranjera conocida con el alias de “Kata” o “Katherine”, quien es reconocida por conectar a personas, especialmente extranjeras, con servicios de prostitución y venta de drogas en las principales zonas de rumba de Medellín.

En los procedimientos que se adelantaron en la capital antioqueña, también capturaron a un ciudadano con nacionalidad colombiana y venezolana, conocido con el alias de “Gokú”.

Este último, con apariencia de turista, frecuentaba estos sitios de rumba y presuntamente facilitaba algunas actividades ilícitas en los establecimientos de rumba y comerciales.

Según las autoridades, este hombre se había convertido en referente de robo a personas, vehículos, y tiene acusaciones de homicidio.

¿Cómo ejercían sus actividades los capturados?

Ambas personas, presuntamente, se dedicaban a estas actividades ilícitas en el Parque Lleras de Medellín y los lugares cercanos de rumba, donde se camuflaban como agentes turísticos o trabajadores de las discotecas de esa zona de la ciudad.

Ambos ciudadanos extranjeros tienen solicitud de captura por delitos de trata de personas, hurto agravado, porte ilícito de arma de fuego y homicidio calificado.

Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, dijo que “Oficiales de Migración Colombia, en cumplimiento de sus funciones y competencias, desarrollaron un operativo articulado con las autoridades para ubicar los acusados, verificar el estatus migratorio e identificación de antecedentes o solicitudes ante autoridades internacionales, encontrando graves delitos pendientes con la justicia venezolana durante la ejecución de una orden de allanamiento en Medellín, en el Conjunto Residencial Reserva Serrat Selva, y en una reconocida discoteca del barrio El Poblado”.

Desde el Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT) del Ministerio del Interior, explicaron que estas personas “estarían ejerciendo actividades relacionadas con trabajo sexual y consumo de estupefacientes, ubicándose en las horas de la tarde y noche en el Parque Lleras”.

¿Quiénes son los capturados?

Migración Colombia indicó que alias “Kata” o “Katherine”, quien residía en nuestro país desde el año 2023, es prófuga de la justicia venezolana.

Para estar en Colombia, se valía incluso de documentos obtenidos de manera fraudulenta.

Esta mujer fue sentenciada a nueve años de prisión por el delito de trata de personas, por un Juzgado de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas.

Por su parte, alias “Gokú” es solicitado por el Juzgado de Control Número 6, de El Vigía en el Estado Mérida en Venezuela, por delitos como robo agravado a personas, robo agravado de vehículo automotor, lesiones intencionales a adolescentes, porte ilícito de arma de fuego y homicidio calificado.

Entregados a las autoridades correspondientes

En el caso de la mujer, el Consulado General de Venezuela confirmó la autenticidad de la información sobre su condena y movilizó unidades de Interpol para su recepción en un vuelo de traslado en el que fue enviada en calidad de expulsada por parte de Migración Colombia.

El hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía, quienes adelantan investigaciones con el fin de determinar si tiene delitos en el territorio nacional por los cuales deba responder antes de ser entregado a las autoridades venezolanas en calidad de expulsado por el Gobierno colombiano.