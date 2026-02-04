Inadmitieron al cuarto extranjero en Medellín en lo que va de 2026

Medellín

Migración Colombia informó que inadmitió en las últimas horas a un extranjero que arribó en un vuelo procedente de Miami, en los Estados Unidos, tras detectarse indicios de turismo con fines de explotación sexual.

La entidad indicó que la alerta se dio cuando se hizo la entrevista migratoria, al profundizar en las preguntas sobre el motivo del viaje, su tiempo de permanencia y las actividades que se prevén en Colombia.

Además, en la revisión del equipaje se detectaron elementos que dieron indicios de sus intenciones de este tipo de prácticas en Medellín.

¿Qué hallaron en el equipaje?

En la inspección que realizaron las autoridades, encontraron en el equipaje de este viajero “una cantidad mínima de ropa para varios días de estadía, cerca de 50 discos compactos sin verificar contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas con posiciones sexuales y una cantidad desproporcionada de preservativos. Al ser consultado por estos elementos, el viajero manifestó que tenía ‘amigas’ en el país”, indicó Migración Colombia.

Buscar erradicar la explotación sexual en nuestro país

Migración también insistió en que la explotación sexual de los extranjeros que visitan nuestra ciudad es una de las prácticas que el Gobierno nacional busca erradicar de manera contundente.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, recordó que “durante el 2025 logramos resultados exitosos gracias al fortalecimiento de los controles migratorios, capacitación permanente de los y las oficiales de Migración Colombia e intercambio de información. En 2026, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, no daremos tregua en la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres. Colombia es un país abierto al turismo responsable, pero no permitiremos el ingreso de personas que pretendan usar nuestro territorio para el turismo con fines de explotación sexual. Ese es el turismo que no queremos”.

¿Qué balance entregaron del 2025?

Durante el año 2025 se logró inadmitir a 110 ciudadanos extranjeros, gracias a las alertas asociadas al turismo con fines de explotación sexual, siendo en su mayoría de nacionalidad estadounidense.

Las medidas hacen parte de una estrategia integral para la protección de los derechos de los niños y adolescentes de nuestro país.

Alcalde de Medellín destaca la inadmisión

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X indicó que desde ya van 4 casos en este 2026.

Dijo que “desde la ciudad seguimos cerrándole la puerta al turismo con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y las diferentes autoridades, entre ellas Migración Colombia, se logró la inadmisión de un ciudadano estadounidense durante la entrevista migratoria, tras evidenciar respuestas incoherentes y portar una cantidad inusual de preservativos en su equipaje”.

Agregó que con estos operativos se está demostrando que hay un compromiso especial con la protección de los niños y la prevención de los delitos que los puedan afectar.

Agregó que “en Medellín no hay espacio para la explotación sexual”.

Las autoridades insistieron en que mantienen una vigilancia estricta en los puntos de ingreso del país, como lo es el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, con un mensaje de cero tolerancia para la violencia y explotación sexual.

Todas las instituciones están trabajando de manera coordinada para cuidar a la niñez y adolescencia del país.