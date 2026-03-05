Migración le negó la entrada a otro estadounidense con reporte de agresión sexual en Rionegro

Rionegro- Antioquia

Migración Colombia informó que este jueves identificó a un hombre con un reporte de alerta en la plataforma internacional Ángel Watch durante el proceso migratorio en el aeropuerto internacional de Rionegro José María Córdova.

Según el reporte de Migración, el ciudadano estadounidense con el reporte de agresión sexual de menores fue inadmitido en esa terminal aérea y regresado a la ciudad de donde provenía. La intención es impedir que esta persona ponga en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes en el país, especialmente en Medellín, donde se ha identificado este tipo de prácticas ilegales.

Agrega que con este caso ya son tres los ciudadanos extranjeros inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro ests asemana por la misma alerta que pone en riesgo a los menores. Mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X manifestó que en lo corrido del 2026 ya se registran 14 casos de adultos que han querido llegar a la ciudad, pero que tiene esa alerta mediante la plataforma Ángel Watch.

“Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas. No bajamos la guardia”, manifestó el mandatario.