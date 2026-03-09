Capturado hombre que estaría extorsionando ganaderos, comerciantes y transportadores en Urabá

Urabá- Antioquia

La policía de Urabá reportó la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo que tendría azotada con el cobro de extorsiones a una parte de la comunidad del municipio de Arboletes. La detención de esta persona se llevó a cabo en la población de San Pedro de Urabá por una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión.

Según el coronel Geovanny Cepeda, se trata de alias 'Lucho’, quien tendría una trayectoria criminal de unos 10 años en el grupo ilegal Clan del Golfo y su campo de acción ilegal sería el sector de El Carmelo en Arboletes, donde generaba las amenazas a sus víctimas.

“Dinamizando el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y agricultores, con exigencias que oscilaban alrededor de los 40 millones de pesos mensuales”.

Según el oficial, esta persona se ocultaba en las zonas rurales para evadir a las autoridades que ya le seguían la pista desde hacía dos años, pero luego de un seguimiento exhaustivo, cayó en el área urbana de San Pedro de Urabá.