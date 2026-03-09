Inadmitieron a otro estadounidense en Medellín al traer la maleta llena de juguetes sexuales

Inadmiten a otro estadounidense en Medellín por alerta de explotación sexual. Foto: Migración Colombia.

Medellín

Un ciudadano de Estados Unidos fue inadmitido este 8 de marzo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que las autoridades migratorias le encontraran una maleta llena de juguetes sexuales, lo que encendió las alertas por posible turismo con fines de explotación sexual.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el extranjero fue remitido a revisión secundaria en el área de inmigración debido a respuestas poco claras durante la entrevista de ingreso. Al inspeccionar su equipaje, los funcionarios hallaron diversos juguetes sexuales, lo que llevó a ampliar la entrevista.

Durante el procedimiento, el ciudadano manifestó que se dedica a la producción de películas para adultos y que tenía la intención de grabar contenido en Colombia. Tras evaluar la información, las autoridades decidieron aplicar la medida de inadmisión, al considerar que el motivo real del viaje no correspondía con las condiciones permitidas para el ingreso al país.

Inadmisión de extranjeros a Medellín por alerta de explotación sexual

Con este caso, ya son 15 los extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2026 en el aeropuerto José María Córdova por posible turismo con fines de explotación sexual, según el reporte oficial. La mayoría de los casos corresponde a ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades reiteraron que mantienen controles estrictos en los puntos migratorios para detectar posibles casos de turismo sexual o actividades que puedan derivar en explotación, especialmente en ciudades con alta llegada de visitantes internacionales como Medellín.