Pese al riesgo, particulares abren paso en puente colapsado del río Mulatos y cobran a conductores

Necoclí, Antioquia

Personas particulares habrían intentado habilitar un paso sobre el antiguo puente del río Mulatos, ubicado en el corregimiento El Mellito, en el municipio de Necoclí, pese a que la estructura no ha sido evaluada ni autorizada para el tránsito vehicular y representa riesgos para la seguridad de los usuarios.

El Instituto Nacional de Vías advirtió la grave situación luego de evidenciar intervenciones realizadas por particulares para habilitar el paso sobre el puente del río Mulatos, infraestructura que se encuentra en un costado de la Ruta Nacional 9002.

De acuerdo con las autoridades, durante una inspección realizada el 7 de marzo se constató que algunas personas realizaron adecuaciones en los accesos al puente y añadieron material para permitir el tránsito de vehículos y motocicletas, cobrando una suma de dinero a los conductores que lo utilizaban.

El Invías rechazó estas intervenciones y reiteró el llamado a la comunidad para abstenerse de utilizar este paso, debido al riesgo estructural que representa la infraestructura.

La entidad recordó que el corredor permanece cerrado desde el 3 de febrero, luego del colapso de la cabecera del puente sobre el río Mulatos ante las intensas lluvias. Desde entonces, las autoridades adelantan trabajos para instalar un puente modular provisional que permita restablecer la conectividad en condiciones seguras.

Riesgo por el colapso del puente

Las autoridades también advirtieron que el estado estructural actual del puente antiguo es desconocido y recordaron que la estructura ya había presentado fallas asociadas a procesos de socavación en el pasado, por lo que su utilización podría poner en riesgo la vida e integridad de quienes transiten por el lugar.

Por su parte, la alcaldía de Necoclí insistió en que la comunidad evite utilizar este paso no autorizado mientras avanzan las acciones oficiales para restablecer la movilidad de manera segura en la zona del Urabá antioqueño.