Luna roja de marzo de 2026: cuándo se verá y mejor hora para observar su fase llena desde Colombia

La luna llena de marzo, también llamada Luna de Gusano, tendrá lugar el próximo 3 de marzo de 2026 y coincidirá con el primer eclipse lunar total del año. Este fenómeno celeste será visible desde amplias regiones del planeta y ofrecerá una oportunidad única para amantes de la astronomía que observen el satélite natural de la Tierra, que adquirirá un tono rojizo en el cielo nocturno.

Una luna roja ocurre durante un eclipse lunar cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En ese momento, la luz solar que normalmente ilumina el satélite queda bloqueada y solo una porción de la luz alcanza la superficie lunar. Este proceso hace que la luna adquiera un tono rojizo o cobrizo, similar al color de un atardecer.

La explicación física detrás de este efecto se basa en la dispersión de Rayleigh: la atmósfera terrestre desvía la luz azul y deja pasar predominantemente la luz roja, que se curva y alcanza la Luna incluso cuando esta está en la sombra completa de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son seguros para observar a simple vista; no se requiere ningún tipo de protección ocular especial. Binoculares o un telescopio pueden mejorar la vista, pero no son necesarios para disfrutar del fenómeno.

¿A qué hora se verá?

La luna roja será visible en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, coincidiendo con la fase de luna llena, que para tradiciones antiguas era conocido como el momento de la Luna de Gusano por el regreso de los pequeños invertebrados tras el invierno.

Según los cálculos astronómicos, el evento se desarrollará según la siguiente cronología en tiempo universal:

Inicio de la fase penumbral: 03:44 AM

Inicio de la fase parcial: 04:50 AM

Inicio de la fase total: 6:04 AM

Máximo del eclipse: 06:33 AM

Fin de la fase total: 07:02 AM

Fin del eclipse (penumbral): 09:22 AM

Esto significa que el momento en que la Luna aparecerá rojiza, la llamada totalidad, durará aproximadamente 58 minutos.

Desde dónde se verá la Luna roja de marzo:

En gran parte de América del Norte, el eclipse total será visible en las primeras horas de la mañana antes del amanecer, mientras que en zonas de Asia, Australia y Pacífico ocurrirá durante la noche.

El eclipse lunar del 3 de marzo será observable desde amplias áreas del planeta. A diferencia de los eclipses solares —que solo se ven en una estrecha franja—, los eclipses lunares pueden observarse desde cualquier lugar donde la Luna esté por encima del horizonte durante el evento.