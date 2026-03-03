¿Por qué el lanzamiento del Artemisa II fue retrasado por la NASA? Conozca la nueva fecha

Esta misión tripulada, que tiene como objetivo realizar un viaje de regreso a la luna, ha tenido cambios en su fecha de lanzamiento, inicialmente se tenía previsto su lanzamiento para para el 8 de febrero de 2026, sin embargo, debido a complicaciones técnicas del cohete se aplazó para marzo del presente año.

No obstante, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) llevó a cabo una conferencia de prensa donde su administrador, Jared Isaacman, comunicó que la misión Artemisa II había sufrido un nuevo retraso, estableciendo como nueva fecha de lanzamiento que se espera que ocurra a partir del 1 de abril de 2026. Las fechas de lanzamiento anteriores del 5 de marzo ya no avanzan.

Este retraso se debe principalmente a fallas del flujo de hidrógeno líquido del cohete SLS y demás problemas técnicos que han dificultado el lanzamiento de esta misión.

¿Cuáles son las fechas de lanzamiento del programa Artemis de la NASA?

Durante la rueda de prensa que celebró la NASA el pasado 27 de febrero no solo se abordó el nuevo retraso que tuvo la misión Artemis II, sino también cómo todo el programa Artemis está teniendo cambios con respecto a sus fechas de lanzamiento, con el fin de encarrilar todo el proyecto, este es el nuevo calendario que tiene previsto la NASA de cada una de las misiones:

Artemisa II : Lanzamiento en abril de 2026, orbitará la Luna para probar los sistemas que utilizará Artemis IV para el aterrizaje en 2028.

: Lanzamiento en abril de 2026, orbitará la Luna para probar los sistemas que utilizará Artemis IV para el aterrizaje en 2028. Artemisa III : Lanzamiento en 2027. Esta será una misión en órbita terrestre baja para probar los trajes espaciales. Esta misión implicará acoplarse a una nave espacial de la nave espacial Starship de SpaceX o de la nave Blue Moon de Blue Origin. Artemisa III era originalmente la misión que debía aterrizar en la Luna en 2028. Pero ahora, esa será, Artemisa IV, por lo que Artemisa III ahora es una nueva misión.

: Lanzamiento en 2027. Esta será una misión en órbita terrestre baja para probar los trajes espaciales. Esta misión implicará acoplarse a una nave espacial de la nave espacial Starship de SpaceX o de la nave Blue Moon de Blue Origin. Artemisa III era originalmente la misión que debía aterrizar en la Luna en 2028. Pero ahora, esa será, Artemisa IV, por lo que Artemisa III ahora es una nueva misión. Artemisa IV : Lanzamiento en 2028. Esta será una nueva misión de alunizaje.

: Lanzamiento en 2028. Esta será una nueva misión de alunizaje. Artemisa V: También se lanzará en 2028. Este también es un Moonshot, pero para más adelante ese año.

Adelantando la fecha de lanzamiento del Artemis III, cambiando el objetivo que en un comienzo tenía esta misión y agregando un nuevo lanzamiento a la Luna para finales del 2028. En general, la NASA ha agregado dos nuevas misiones del programa Artemis en su calendario.

“Cuando recuperas estas competencias básicas y empiezas a ejercitar tus músculos, tus habilidades no se atrofian. Y sí, estás reduciendo el riesgo, porque eres capaz de probar cosas en la órbita terrestre baja antes de necesitar llegar a la Luna, que es exactamente lo que hicimos durante la era Apolo”, expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

