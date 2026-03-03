Este cometa se acercará a la Tierra en abril de 2026 y podría brillar más que la Luna: fecha exacta

El 2026 ha sido un año con varios eventos astronómicos destacables, entre los que ya se han presentado el eclipse de anillo de fuego, la alineación planetaria o la Luna de sangre.

Sin embargo, a inicios de febrero, unos investigadores franceses ubicados en Chile detectaron la presencia de un cometa que, por sus características y trayecto, puede augurar uno de los eventos astronómicos más interesantes de la temporada.

Se trata del cometa C/2026 A1, el cual se dirige a toda velocidad hacia el Sol y pasará extremadamente cerca a principios de abril, lo cual podría hacerlo visible a simple vista incluso durante el día.

¿Qué es el cometa C/2026 A1 (MAPS)?

El C/2026 A1 (también conocido como MAPS) es un tipo raro de cometa llamado rozador solar —ya que pasará muy cerca de esta estrella—. Pertenece a la familia de astros Kreutz , que, según la Agencia Espacial Europea (ESA), se caracterizan por tener un brillo de altas magnitudes si logran superar su paso cerca del Sol.

Según se documenta, los rozadores Kreutz pertenecieron a fragmentos de un cometa gigante que se rompió hace siglos, cerca del 362 antes de la era actual.

Ahora, este nuevo visitante parece estar relacionado por su tipo junto con el Gran Cometa del año 1106, un monstruo que se partió en pedazos dando lugar a algunos de los cometas más brillantes de la historia.

Entre otros de los cuerpos celestes más destacables de este grupo, se encuentran el Cometa Ikeya–Seki (1965) y el Cometa Lovejoy (2011).

Téngase en cuenta que estos pedazos a menudo se desintegran al pasar cerca del sol, pero si el cometa MAPS sobrevive, podría volverse excepcionalmente brillante.

¿Se convertirá C/2026 A1 en el próximo Gran Cometa?

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa Starwalk, la posibilidad de ver un fenómeno luminoso de alta escala (que podría incluso superar al brillo de la luna llena) depende de la resistencia del cometa cuando pase al lado del sol.

Se estima que el astro pasará a cerca de los 170,000 km sobre la superficie de esta estrella. Estas son sus alternativas:

• Si pasa satisfactoriamente, el cometa podría aumentar bruscamente su brillo cerca del perihelio a principios de abril de 2026, emergiendo como un rozador del Sol visible sin necesidad de telescopio y uno de los cometas más impactantes del año, comparable al cometa Lovejoy.

Así se vio el cometa LoveJoy

• No obstante, estos fragmentos son impredecibles. También puede ocurrir que la inmensa gravedad y el calor solar vaporicen el cometa antes de que salga del perihelio, siguiendo el destino de muchos sungrazers pequeños.

Con esto en cuenta, cabe acotar que hay altas expectativas respecto al trayecto y características de este cometa, ya que las estimaciones actuales sitúan el núcleo del cometa en unos 2,4 kilómetros de diámetro. Esta cifra es una buena noticia porque es lo suficientemente grande como para tener una oportunidad de sobrevivir.

¿Cuándo se podrá ver el cometa C/2026 A1 en Colombia?

Close-up mapa Colombia

Según los cálculos de la órbita de este cuerpo celeste, se empezaría a ver su brillo por medio de un telescopio a finales de marzo de 2026, especialmente desde el hemisferio sur (donde se encuentra Colombia).

A partir de aquí se deberá esperar al 4 de abril para ver si sobrevive y aumenta su brillo para desplegar una cola masiva que puede ser observada en el cielo sin utensilios.

Si sobrevive al perihelio, podría reaparecer en el cielo matutino entre el 6 y el 15 de abril. Será la propia comunidad astronómica la que defina las posibilidades y actualizaciones del comportamiento de este fragmento.

