¿Banrep asfixió la economía, como dijo el candidato Cepeda? Responde economista Mauricio Cabrera

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El reconocido economista colombiano Mauricio Cabrera habló en 6 AM W y aseguró que algunas decisiones recientes del Banco de la República han sido equivocadas desde el punto de vista técnico.

Además, consideró que un eventual gobierno de Iván Cepeda tendría diferencias con el emisor, pero mantendría una relación más institucional.

Las declaraciones se dieron al hacer un análisis publicado por la plataforma Bloomberg sobre la preocupación que existe en algunos sectores financieros frente a la posibilidad de que Iván Cepeda llegue a la Presidencia de Colombia y adopte una postura más dura frente al Banco de la República y las tasas de interés.

Durante la conversación, Cabrera comenzó explicando que sus críticas al banco no son nuevas y que durante más de 30 años ha cuestionado algunas decisiones de la entidad porque, a su juicio, en varios momentos han contribuido a problemas económicos en el país.

Sin embargo, afirmó que “las decisiones del banco hay que analizarlas una por una, con criterios técnicos y no con criterios políticos”.

El economista explicó que sí estuvo de acuerdo con la primera subida de tasas de interés realizada este año por el Banco de la República. Según dijo, esa decisión era necesaria debido a las presiones inflacionarias que se generaron tras el aumento del 23% del salario mínimo.

Incluso, calificó ese incremento salarial como algo correcto ante un “anuncio del salario mínimo exagerado e irresponsable”, porque podía aumentar las expectativas de inflación en la economía colombiana.

Cabrera señaló que, ante ese escenario, el banco tenía razones para reaccionar endureciendo la política monetaria, es decir, elevando las tasas de interés para tratar de controlar el aumento de precios.

El economista también explicó que cuando suben las tasas, los créditos se vuelven más costosos, disminuye el consumo y se reduce la presión inflacionaria. Esa es una de las principales herramientas que tienen los bancos centrales para contener el costo de vida.

¿La segunda subida no era necesaria?

Aunque respaldó la primera decisión, Cabrera aseguró que no compartió la segunda alza de tasas aprobada por el emisor.

Según explicó, para ese momento las expectativas de inflación ya estaban más estabilizadas y los datos económicos no mostraban un deterioro tan fuerte como muchos analistas esperaban.

De hecho, reconoció que el comportamiento de la inflación sorprendió incluso a varios economistas.

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“Yo personalmente esperaba que con la subida del salario mínimo fuera a haber aumentado muchísimo más, pero solo ha aumentado menos de un punto porcentual”, afirmó.

Para Cabrera, eso demuestra que la economía colombiana no reaccionó de manera tan agresiva como se proyectaba inicialmente, por lo que consideró innecesario seguir elevando las tasas de interés.

El economista advirtió que mantener intereses altos durante mucho tiempo puede terminar frenando la economía, afectando el acceso al crédito, reduciendo el consumo de los hogares y dificultando la inversión de las empresas.

¿Independencia del Banco de la República?

Durante la entrevista también surgió la discusión sobre las críticas que el presidente Gustavo Petro ha hecho en varias ocasiones contra miembros del Banco de la República y las decisiones de la junta directiva.

Frente a eso, Cabrera aseguró que los enfrentamientos entre presidentes y bancos centrales no son nuevos ni exclusivos de Colombia.

Según dijo, históricamente muchos mandatarios han criticado las subidas de tasas de interés porque consideran que afectan el crecimiento económico y encarecen el crédito.

Incluso mencionó que situaciones similares se ven actualmente en otros países, como Estados Unidos, donde también existen tensiones entre gobiernos y bancos centrales por el manejo de la política monetaria.

Sin embargo, el economista marcó una diferencia importante frente a la manera en que el presidente Petro ha hecho algunas de esas críticas.

Aseguró que lo problemático no es cuestionar las decisiones económicas del Banco de la República, sino convertir esas diferencias en ataques personales contra funcionarios específicos.

“Los ataques del presidente Petro han sido con nombres propios y a personas, especialmente a mujeres”, señaló Cabrera.

Frente a la posibilidad de que Iván Cepeda gane las próximas elecciones presidenciales, Cabrera respondió que cree que sí podrían existir desacuerdos entre Cepeda y el banco, tal como ha ocurrido con otros presidentes colombianos en diferentes momentos de la historia.

Sin embargo, dijo que no espera ataques personales ni una persecución contra integrantes de la junta directiva.

“Yo creo que la posición de Cepeda va a ser mucho más institucional y no personal”, afirmó.

Además, señaló que, por lo que conoce del senador, no considera que vaya a dedicarse a señalar personas individualmente ni a usar descalificaciones contra miembros del banco.