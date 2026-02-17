Eclipse hoy 17 de febrero: Así se vivió EN VIVO la aparición del Anillo de Fuego en el mundo

Este 17 de febrero llega uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar anular que captará la atención de millones de personas en distintas partes del mundo.

Aunque el evento no será visible desde Colombia, sí podrá seguirse a través de transmisiones en vivo realizadas por observatorios y plataformas especializadas en astronomía.

Este tipo de eclipse se caracteriza por una imagen impactante en el cielo: un aro luminoso que rodea la silueta oscura de la Luna. Por esa razón es conocido popularmente como el “anillo de fuego”.

Qué es un eclipse solar anular

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar. Sin embargo, en el caso del eclipse anular, la cobertura no es completa.

La diferencia radica en la distancia entre la Tierra y la Luna. Debido a que la órbita lunar es elíptica, es decir, no es un círculo perfecto, hay momentos en que la Luna se encuentra más cerca de nuestro planeta (perigeo) y otros en los que está más lejos (apogeo).

Cuando el eclipse coincide con el apogeo, la Luna se ve ligeramente más pequeña desde la Tierra y no logra cubrir por completo el disco solar. Como resultado, queda visible un borde brillante alrededor, formando el característico anillo luminoso.

Por qué le llaman “Anillo de Fuego”

El efecto visual que produce este fenómeno es lo que le da su nombre más popular. Durante el punto máximo del eclipse, la Luna se observa como un círculo oscuro perfectamente centrado, rodeado por un halo intenso de luz solar.

Ese aro brillante recuerda a un anillo encendido, lo que ha llevado a que se le conozca como el “anillo de fuego”. A diferencia de un eclipse total, en este caso el cielo no se oscurece completamente, ya que siempre permanece visible parte del Sol.

Recomendaciones para ver el Eclipse Solar

Los expertos recuerdan que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, incluso durante un eclipse anular. Para quienes se encuentren en zonas donde sí sea visible, es indispensable utilizar gafas certificadas para observación solar o equipos especializados.

EN VIVO | Aparición del Anillo de Fuego en el mundo