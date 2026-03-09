Así quedó la Cámara de Representantes por el Atlántico: Pacto Histórico se fortaleció

Con el 98,04 % de las mesas informadas, los resultados preliminares de las elecciones legislativas comienzan a definir la conformación de la bancada del Atlántico en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. De acuerdo con el consolidado, las siete curules del departamento quedarían distribuidas entre Cambio Radical, el Pacto Histórico y el Partido Liberal Colombiano.

Cambio Radical

El partido Cambio Radical perfila tres escaños en el departamento. Entre los candidatos que se consolidan aparecen Samir Radi Chemas, Estefanel Gutiérrez Pérez y Welfran Junior Mendoza Torres.

Radi es ingeniero industrial de la Universidad del Norte y ha desarrollado su carrera entre el sector empresarial y la política local. Fue concejal de Barranquilla y presidente del Concejo Distrital en 2021. Militante de Cambio Radical, es considerado cercano al liderazgo político de Alejandro Char. En 2025 renunció a su curul en el Concejo para aspirar a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Por su parte, Gutiérrez es abogado y líder social barranquillero. También se desempeñó como concejal de Barranquilla por Cambio Radical, desde donde impulsó iniciativas enfocadas en juventud, educación y oportunidades para comunidades vulnerables. En 2025 dejó su curul para aspirar al Congreso.

El tercer nombre es Mendoza, abogado y dirigente político del Atlántico. Fue diputado de la Asamblea Departamental, escenario desde el cual promovió iniciativas relacionadas con desarrollo social e infraestructura para el departamento.

Pacto Histórico

En la coalición del Pacto Histórico se consolidan dos nombres: Jaime Arturo Santamaría Acosta y Andrea Camila Vargas de la Hoz.

Santamaría es filósofo y doctor en ciencias políticas. En esta jornada encabezó la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes y fue fórmula del senador Pedro Flórez. Su ascenso político en el Atlántico ha estado respaldado por el clan Torres de Puerto Colombia, alianza que él mismo ha defendido públicamente.

Entre tanto, Vargas es abogada y dirigente política de Barranquilla vinculada al movimiento Colombia Humana. Egresada de Derecho de la Universidad del Atlántico, ha ganado visibilidad dentro del sector de izquierda en el departamento.

En agosto de 2024 fue elegida secretaria general nacional de Colombia Humana durante la segunda asamblea del partido, desde donde ha trabajado en la articulación de las distintas fuerzas progresistas con el objetivo de consolidar al Pacto Histórico como un partido único.

Partido Liberal

Por el Partido Liberal aparece nuevamente Jezmi Lizeth Barraza Arraut, actual representante a la Cámara por el Atlántico desde 2018.

Barraza nació en Soledad en 1991 y fue reelegida en 2022 para el periodo legislativo 2022-2026. Actualmente integra la Comisión Cuarta de la Cámara, encargada de temas económicos y del presupuesto nacional.

Es administradora de empresas y diseñadora gráfica, con especializaciones en gerencia pública y mercadeo de la Universidad del Norte. En el Congreso ha tenido protagonismo en debates presupuestales: presidió la Comisión Cuarta en el periodo 2022-2023 y fue ponente del Presupuesto General de la Nación de 2022.

La segunda curul liberal sería para César Antonio Barrera Vergara, conocido como “el Profe Barrera”. Barrera es educador y líder comunitario que llegó a la Cámara con una propuesta enfocada en conectar la educación con el empleo, promoviendo formación técnica y oportunidades laborales para jóvenes del departamento.

Durante la campaña contó con el respaldo de la saliente senadora Claudia Pérez y fue fórmula de Yessid Pulgar, hermano del condenado exsenador Eduardo Pulgar.

Winsner Sandoval logra curul afro en la Cámara

Con el 99,52 % de las mesas informadas en las elecciones legislativas de 2026, Winsner Nessir Sandoval Ibáñez se convirtió en uno de los ganadores de una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes, tras obtener 69.260 votos como principal candidato del Partido Demócrata Colombiano.

Sandoval es ingeniero mecánico y dirigente político del departamento del Atlántico. Su trayectoria política también está marcada por su entorno familiar. Es hermano de Alcira Sandoval, actual alcaldesa de Soledad, una de las principales figuras políticas de ese municipio del área metropolitana de Barranquilla.

Durante la campaña al Congreso, Sandoval contó además con el respaldo del senador electo Yessid Pulgar, hermano del condenado excongresista Eduardo Pulgar. Ese apoyo político se sumó a la base electoral que el candidato consolidó en el Atlántico, particularmente en Soledad, donde también recibió el acompañamiento de sectores locales como el del exalcalde Rodrigo Martínez.