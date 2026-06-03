Alerta por brote de dengue en 12 municipios del Atlántico: más de 3.400 casos han sido notificados

La Gobernación del Atlántico encendió las alertas sanitarias ante el brote de dengue que afecta a 12 municipios del departamento, mientras intensifica las acciones de prevención y control para contener la propagación de la enfermedad.

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Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica permanente en las zonas con mayor incidencia de casos. De acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 19 de 2026, en el Atlántico se han notificado 3.441 casos de dengue.

De este total, 1.214 ya fueron confirmados por laboratorio o nexo epidemiológico, 92 permanecen en estudio y 2.126 fueron descartados. El reporte también indica que el 52,5 % de los casos corresponde a hombres y el 47,5 % a mujeres.

Pese a la situación de brote, la administración departamental destacó que los indicadores muestran una reducción del 38,5 % en los casos reportados frente al mismo periodo del año anterior, lo que refleja el impacto de las estrategias de prevención implementadas en diferentes municipios.

La médica Ana María Sarabia Quintero, del área de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Atlántico, señaló que “las autoridades continúan fortaleciendo las labores de monitoreo, búsqueda activa de casos y educación comunitaria para evitar un mayor aumento de contagios”.

Municipios bajo alerta

Los municipios que permanecen bajo declaratoria de brote tipo I son Baranoa, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás y Soledad. Entre tanto, Campo de la Cruz, Galapa, Candelaria, Malambo y Tubará se encuentran actualmente en estado de alerta.

Como parte de las acciones desplegadas durante 2026, la Gobernación informó que ha inspeccionado 103.222 viviendas en 19 municipios del departamento.

Durante estas visitas se detectaron más de 7.000 hogares con criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, siendo los tanques de almacenamiento de agua, albercas y llantas los focos más frecuentes encontrados por las brigadas de salud.