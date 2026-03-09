Estos son los 14 congresistas que tendrá Córdoba para el periodo 2026 – 2030

Montería

Córdoba tendrá una representación de 14 congresistas en el legislativo para el periodo 2026 – 2030. La votación para Cámara de Representantes dejó al movimiento Primero Córdoba como el más votado del departamento, con un respaldo que supera los 336.000 sufragios, seguido se ubicó el Pacto Histórico y tercero Cambio Radical, estos últimos participaron con lista cerrada.

Cámara de Representantes:

Juan David Rangel obtuvo la votación más alta con 128.203sufragios. Rangel fue concejal de Montería, es muy cercano a los hermanos Jhon Besaile y Edwin Besaile, quienes hacen parte del grupo político del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Martha Ruiz Solera, logró una votación de 101.053 sufragios. Su campaña la hizo al lado de su esposo, el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien es aliado del liberal Fabio Amín Saleme.

Más información Autoridades entregan parte de tranquilidad en medio de la jornada electoral en Córdoba

El Pacto Histórico con lista cerrada, obtuvo su primera curul para la Cámara de Representantes con el exaspirante a la Alcaldía de Montería, Luis Fernando Ballesteros. Esta fue la segunda fuerza más votada en el departamento, donde logró 174.598 sufragios.

José Luis ‘Joche’ Abdala, quien aspiraba por tercera vez al Congreso, ganó el espacio luego de que Cambio Radical inscribiera lista cerrada, obteniendo 125.633 votos.

Abdala fue la fórmula de Edgardo Espitia y contó con el respaldo de movimientos como la ‘Ñoñomanía’.

Mientras, el conservatismo mantuvo curul con Nicolás Barguil, quien aspiró como fórmula de su primo David Barguil y obtuvo 83.312 votos.

Estos votos se revelaron con el 98,58% de las mesas informadas en el departamento de Córdoba.

Finalmente, Laura Vanessa Díaz Cura, quien se quedó con la curul de paz en el sur de Córdoba. Según fuentes, Díaz Cura pertenecería al grupo político del alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, quien sería allegado al electo senador David Barguil.

Senadores electos:

Conservadores:

La colectividad azul logró sacar por primera vez tres senadores conservadores. Se trata de Wadith Manzur, quien logró la votación más alta por el departamento de Córdoba.

En medio de investigaciones por el sonado escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Manzur obtuvo 134.914 votos, siendo el segundo senador conservador con más respaldo en el país.

Mientras, David Barguil, después de una larga pausa política, volvió y logró 106.114 votos.

Por otra parte, el exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García mantuvo su curul en el Senado con 88.065 votos.

Partido de La U:

El Partido de La U fue liderado en Córdoba por Jhon Besaile Fayad, quien obtuvo 107.469 votos.

Besaile es hermano del condenado exsenador Musa Besaile, pero políticamente se encontrarían distanciados.

Ana Paola García Soto, pasó de Cámara de Representantes a Senado con una votación de 91.939 sufragios. Es esposa del exalcalde de Buenavista, Córdoba, Félix Gutiérrez.

Entre tanto, Antonio Correa Jiménez obtuvo 84.239 votos, manteniendo su curul en el Congreso de la República.

Cambio Radical:

Edgardo Espitia Cabrales logró un respaldo de 128.153 votos, convirtiéndose en uno de los senadores más votados del país. Espitia Cabrales fue respaldado por movimientos como el ‘Jattinismo’ en cabeza de la cuestionada excongresista Zulema Jattin y hace parte del grupo político del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Partido Liberal:

Fabio Amín Saleme logró una votación de 95.082 votos al Senado de la República, manteniendo su curul.

Derrotas:

Movimientos como la ‘Ñoñomanía’ que buscaban mantener la representación en el Congreso de la República no alcanzaron la votación requerida. Julio Elías Vidal, hermano del condenado exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, solo obtuvo 68.853 sufragios por el Partido de La U.

El ‘Musismo’ buscaba un espacio con Olga Milena Flórez Sierra, esposa del condenado exsenador Musa Besaile por el Frente Amplio Unitario, respaldado por Roy Barreras, pero 57.254 votos no le alcanzaron para llegar al legislativo.