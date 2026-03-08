Autoridades entregan parte de tranquilidad en medio de la jornada electoral en Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, entregó un parte de tranquilidad durante las primeras horas de la jornada electoral en el departamento. El mandatario dijo que, pese a las inundaciones, la fiesta democrática de este 8 de marzo se desarrolla sin contratiempo.

“Tenemos 594 mesas habilitadas para que los ciudadanos (hombres y mujeres), puedan ejercer su derecho al voto. Tenemos más de 4.000 hombres de la fuerza pública en barrios, corregimientos y veredas del departamento de Córdoba para que todos los ciudadanos puedan ejercer de manera libre y segura el ejercicio del voto”, agregó.

En Córdoba el potencial electoral es de 1.406.985 votantes, distribuidos entre 705.722 mujeres y 701.263 hombres. En el departamento se han instalado 4.320 mesas y se ha dispuesto de un total de 29.480 jurados.

Asimismo, se ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la jornada en los 30 municipios del departamento.

“Se realiza el monitoreo permanente del proceso electoral, permitiendo la articulación de acciones entre las autoridades civiles, organismos de control y demás entidades encargadas de velar por la transparencia de los comicios”, concluyeron las autoridades.