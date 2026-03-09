Análisis de las consultas presidenciales: ¿Cuál es el gran perdedor? Expertos opinan

Jornada de elecciones, Roy Barreras, Daniel Quintero, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón. Fotos: (Photo by Santiago Chimbaco Sapuyes/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by: Jessica Patino/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

León Valencia, analista político y director de Paz y Reconciliación, Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Germán Medina, consultor y estratega de la campaña de Juan Daniel Oviedo, hablaron con Dos Puntos acerca de los resultados de las elecciones de consultas presidenciales. ¿Cómo queda el panorama a dos meses de la primera vuelta?

León Valencia

Expresó que Oviedo y Paloma son los grandes ganadores de la jornada electoral del 8 de marzo, pues destacaron mientras otros actores políticos se ‘quemaron’, como los casos de Roy Barreras, Daniel Quintero o Claudia López.

Además, destacó que el partido de Abelardo de la Espriella fue otro al que terminó mal en las votaciones legislativas. Señaló que María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie “no le llevaron votos a ese partido, no le lograron arañar votos al Centro Democrático”.

De otro lado, señaló que Oviedo se está proclamando como uno de los principales actores políticos de Colombia porque tiene un argumento fuerte: es el representante del centro, usualmente liderado por Sergio Fajardo y a Claudia López.

Paloma Valencia vs. Abelardo de la Espriella

León Valencia aseguró que la candidata del Centro Democrático “va a moler a Abelardo De la Espriella” rumbo a la primera vuelta presidencial.

“Yo la veo en segunda vuelta”, destacó.

Juanita León

Manifestó que los dos grandes ganadores fueron Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Incluso, sostuvo que, si la candidata del Centro Democrático “juega bien” en el centro político, puede obtener resultados.

Destacó también que Oviedo no ha sido ajeno al uribismo al haber trabajado con María del Rosario Guerra y al haber sido del director del Dane en el gobierno de Iván Duque. “Hay muchas formas en las que uno puede apoyar una campaña, no necesariamente desde la Vicepresidencia”.

De la misma manera, cuestionó lo que hicieron Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila de bajarse del apoyo a Paloma Valencia al conocer los resultados: uno anunció el fin de su carrera política; la otra dijo que volvería al periodismo.

“Deberían tratar de honrar la palabra”.

Paloma vs. Abelardo

“El gran perdedor de ayer fue Abelardo. Paloma demostró su viabilidad y mucha gente uribista y de centro está dispuesta a votar a gente de centro”, comentó.

Germán Medina

Ante los más de 1.2 millones de votos que obtuvo Juan Daniel Oviedo, explicó que la situación “es bastante complicada” porque el ex precandidato tiene que honrar su palabra y acompañar a Paloma Valencia para la primera vuelta, aunque también se está destacando y está haciendo una carrera política importante.

“Él (Oviedo) fue a la celebración del triunfo de Paloma, se puso a disposición de ella”, dijo.

¿Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

“La conversación que se está dando entre los ocho precandidatos, es sobre qué se va a hacer, cómo se va a trabajar en la campaña”.

¿Oviedo debe esperar a la Alcaldía de Bogotá o aceptar la vicepresidencia?

“Yo le dije que no aceptara la Vicepresidencia. Si el tiene ese juego importante durante la campaña, se sentirá cómodo y puede ayudar de una manera para llegar a la Presidencia”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que Oviedo tiene espacio político para crecer a nivel nacional. Aclaró que los votos que recibió son un Frankenstein, pues “tuvo de todo lado”. Además, declaró que era el candidato de la gente joven, de esas personas que están agotados de la pelea Cepeda-Uribe, paramilitares-guerrilla, “quieren alguien que les hable del futuro”.

Paloma vs. Abelardo

Concordó con que Abelardo de la Espriella y su movimiento fueron perdedores con los resultados del 8 de marzo, por lo que, al ver la situación, el ‘Tigre’, como se hace llamar, salió a hablar y “pidió excusas por si había ofendido a Oviedo”.

Escuche el análisis completo de los tres expertos aquí:

