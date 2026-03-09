Transferencia de Plus Ultra estaría vinculada con red de corrupción en Venezuela: Tesoro de EE.UU.

El periódico español ABC conoció un documento oficial emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que se menciona una transferencia de dinero realizada por la aerolínea española Plus Ultra, la cual estaría vinculada a una red financiera relacionada con la corrupción en Venezuela.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, sigla en inglés de Financial Crimes Enforcement Network), entidad que emitió el documento, detalló que el movimiento, realizado en 2021, fue de más de 519.000 dólares. Esta suma, agrega la entidad, habría sido enviada una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado por blanqueo de capitales.

El desvío de fondos al que se relaciona

Otro detalle que menciona el documento oficial conocido por ABC es que la cuenta que recibió el dinero era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones relacionadas con el desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según FinCEN, ese intermediario manipulaba fondos que provenían de la corrupción petrolera venezolana para beneficiar a ciertos personajes.

Uno de los nombres que aparecen es el del empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido identificado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del gobierno del hoy detenido presidente Nicolás Maduro.

CARACAS, VENEZUELA - DECEMBER 20: The President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Nicolas Maduro (not seen), bids farewell to the businessman Alex Saab at the Miraflores Palace, in Caracas, Venezuela on December 20, 2023. The Colombian businessman and diplomat Alex Saab, was released this Wednesday. In exchange, Caracas agreed to release 36 people, including 12 American citizens. (Photo by Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

