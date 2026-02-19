Las nuevas jugadas de Roy Barreras: alianza con USO, apoyo de la CUT y proyecciones con funcionarios

Se acercan las elecciones y las alianzas en el camino hacia la Casa de Nariño. Una de ellas es la de Roy Barreras con la Unión Sindical Obrera, el sindicato mayoritario de la petrolera Ecopetrol.

Un movimiento clave porque los sindicatos han sido afines al gobierno de Gustavo Petro, y con este apoyo, ya tiene asiento en la Junta Directiva de la petrolera y, contrario al presidente, se opone a la venta de la cuenca del Permián.

Pero esta no es la única alianza, pues Roy Barreras recibió también el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores, y con esto suma el apoyo de uno de los principales sindicatos del país, que también han apoyado al presidente Gustavo Petro desde hace varios años.

Con estos apoyos, ya tendía un sindicato de su lado a fin al Gobierno, y otro que ha apoyado al presidente desde hace varios años.

¿Más alianzas?

Caracol Radio pudo confirmar que Roy le ofreció a Sergio Fajardo, también precandidato presidencial, ser su ministro de Educación, en caso de que gane las elecciones presidenciales.

Además, Irene Vélez, actual directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, seguiría en Palacio, porque Roy aseguró que haría parte de su gabinete ministerial.

Esta tarde a la 1 de la tarde, el precandidato anunciará quiénes harían parte de su gabinete, que estará integrado por políticos de todas las orillas.