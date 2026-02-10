Roy Barreras propone unificar periodos de alcaldes y gobernadores con las elecciones presidenciales

Avanza la carrera hacia la Casa de Nariño y con esto las propuestas de los precandidatos, que buscan ganar un lugar en las elecciones presidenciales previstas en primera vuelta para el 31 de mayo, y en una eventual segunda vuelta, para el 21 de junio del 2026.

Uno de estos precandidatos es Roy Barreras, quien lanzó una propuesta que ha generado varios cuestionamientos, por requerir de una reforma a la Constitución de 1991.

La propuesta consiste en la unificación de los periodos de gobierno de los alcaldes y gobernadores, con el del presidente de la República.

Sin embargo, para que esta propuesta se pueda llevar a cabo, presentará una reforma constitucional.

Aclaró que no plantea una reelección de los alcaldes, sino que los próximos mandatarios y gobernadores que sean elegidos, en la fecha que ya está prevista, lo serán solamente por dos años largos, para que empate y coordine directamente con el periodo presidencial.

¿Por qué los cuestionamientos?

El mandato del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por su propuesta de una Asamblea Constituyente, que no ha caído muy bien en una parte de los colombianos.

Ahora el precandidato Roy Barreras, propone una reforma a la Constitución que genera varios cuestionamientos.