¿De qué se trata la Ley Miguel Uribe Turbay, sancionada por Gustavo Petro? Placa conmemorativa y más

El pasado 28 de mayo, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2576 expedida el 25 de mayo de 2026; dicha normativa tiene la finalidad de preservar la memoria del Senador, Miguel Uribe Turbay, quien perdería la vida el 11 de agosto de 2025 tras el atentado realizado en su contra durante un acto político en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón en Bogotá.

Esta ley ha recibido un amplio respaldo en el Congreso de la República y fue impulsada principalmente por el senador del Partido Alianza Verde, Jhonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández.

Le puede interesar: Orden de Petro no se cumplió: Exembajador que ayudó al prófugo Carlos Ramón González sigue en Guyana

“La presente ley tiene como finalidad que el Congreso de la República y la Nación honren y exalten la memoria del Senador Miguel Uribe Turbay, insigne ciudadano y ejemplar servidor público que dedicó su vida a la construcción de un país libre de violencia, llegando incluso a sacrificarla por ese ideal supremo. Con valentía, defendió los principios democráticos de la República, la justicia, la paz y la igualdad para todos los colombianos”, mencionó el artículo 1 de la ley.

Dentro de la legislación se resalta la trayectoria política que tuvo el senador, donde se resaltaron sus labores como Concejal del Distrito Capital de Bogotá, Presidente del Concejo Distrital de Bogotá, Secretario de Gobierno de la Capital, Senador de la República y precandidato a la Presidencia de la República.

Comprometiendo al Congreso de la República a promover la divulgación del legado de Miguel Uribe Turbay.

También le puede interesar: César Gaviria invitó a votar por Paloma: “Colombia decide si se pone de pie o sigue de rodillas”

¿Qué actos conmemorativos contempla la ley Miguel Uribe Turbay sancionada por el Presidente Gustavo Petro?

De acuerdo a lo establecido por la ley 2576 expedida el pasado 25 de mayo de 2026, se contemplan los siguientes actos conmemorativos para conservar la memoria del Senador Miguel Uribe Turbay.

Placa conmemorativa: El Senado de la República está autorizado para ordenar la fabricación y colocación de una placa conmemorativa que debe ser ubicada dentro de las instalaciones del Congreso de la República , puntualmente en el Capitolio Nacional, en la parte exterior de la oficina que en algún momento ocupó el senador Miguel Uribe Turbay durante los años 2022 y 2025.

El Senado de la República está autorizado para ordenar , puntualmente en el Capitolio Nacional, en la parte exterior de la oficina que en algún momento ocupó el senador Miguel Uribe Turbay durante los años 2022 y 2025. Cambio del nombre del Salón de Medios: Al momento en que esta ley entró en vigencia, el salón de medios ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado del Capitolio Nacional ahora será denominado “ Salón Miguel Uribe Turbay ”.

Al momento en que esta ley entró en vigencia, el salón de medios ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado del Capitolio Nacional ahora será denominado “ ”. Cambio del nombre del parque donde ocurrió el atentado: La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Concejo Distrital de Bogotá cambiarán el nombre del parque ‘El Golfito ’, ubicado en la localidad de Fontibón, dentro del barrio Modelia, por el de ‘ Parque Miguel Uribe Turbay ’.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Concejo Distrital de Bogotá cambiarán el nombre del parque ’, ubicado en la localidad de Fontibón, dentro del barrio Modelia, por el de ‘ ’. Monumento conmemorativo: Dentro del parque donde ocurrió el hecho, el Senado de la República debe ordenar la elaboración y colocación de un busto conmemorativo del Senador, el mismo que será inaugurado al cumplirse un año del primer aniversario del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay (11 de agosto del 2025).

Puede leer: Experta estadística cuestiona encuestas y publicaciones después de la veda

“El Archivo General de la Nación, en coordinación con el Congreso de la República, podrá recopilar, conservar y divulgar documentos, discursos y material histórico relacionado con la vida y trayectoria del Senador Migue Uribe Turbay”, señaló la ley.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: