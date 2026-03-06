Capitolio se alista para recibir a expresidentes y otros altos funcionaros para votar este domingo

Congreso Colombia y tarjetones para las elecciones a Congreso de 2026. Fotos: Getty Images / Registraduría Nacional

Toda la institucionalidad en Colombia se está preparando para este domingo 8 de marzo para las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales.

Es de recordar que se va a elegir al nuevo Congreso para el cuatrienio 2026-2030. Y desde el Capitolio también van a recibir los votantes, que ejercen su derecho al voto en la mesa 1 y 2 de Bogotá.

El Capitolio Nacional, en el Patio Mosquera votan los expresidentes y otros altos funcionarios del Gobierno y del Estado.

Según le contaron a Caracol Radio, allí votará el registrador nacional, Hernán Penagos; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y otros.

Al respecto, el secretario general del Senado, Diego González, informó que el presidente del Congreso, Lidio García, lideró una reunión con la Casa Militar, Policía Nacional, Registraduría y demás autoridades para recibir a estas personas.

Incluso, están listos por si el presidente decide votar en el Congreso; aunque se sabe que ejercería su derecho al voto desde la localidad de Puente Aranda.

“Todo con el propósito que el próximo 8 de marzo, puedan concurrir las personas que ejercen su derecho al voto en las mesas 1 y 2 y logremos brindarles las garantías (...) a jurados de votación, testigos electorales; correspondiente a la Registraduría y nosotros por parte del Congreso, prestando las instalaciones y garantizaremos la seguridad para que sea una jornada electoral tranquila”, dijo Gonzáles.