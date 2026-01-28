6AM W6AM W

Programas

Jefe de Policía de Minneapolis critica tácticas de ICE y violaciones de derechos civiles

Brian O’Hara, jefe del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) se refirió a la ofensiva inmigratoria en Minneapolis a manos del ICE y la muerte de Alex Pretti.

Jefe de Policía de Minneapolis critica tácticas de ICE y violaciones de derechos civiles

Jefe de Policía de Minneapolis critica tácticas de ICE y violaciones de derechos civiles

16:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

P Manifestantes protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) (Foto de Jesse Grant/Getty Images)

El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), Brian O’Hara, expresó su profunda preocupación y críticas contundentes sobre las tácticas empleadas por los agentes del ICE en la ciudad, calificándolas de “cuestionables y anticuadas”.

En una entrevista reciente con 6AM W de Caracol Radio, O’Hara, quien también fue vicealcalde y director de seguridad pública en Newark, Nueva Jersey, abordó la tensa situación en Minneapolis, especialmente tras la muerte del enfermero Alex Pretty, abatido por agentes del ICE.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

Jefe de Policía de Minneapolis critica tácticas de ICE y violaciones de derechos civiles

16:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Escucha

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad