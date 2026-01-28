P Manifestantes protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) (Foto de Jesse Grant/Getty Images)

Jefe de Policía de Minneapolis critica tácticas de ICE y violaciones de derechos civiles

El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), Brian O’Hara, expresó su profunda preocupación y críticas contundentes sobre las tácticas empleadas por los agentes del ICE en la ciudad, calificándolas de “cuestionables y anticuadas”.

En una entrevista reciente con 6AM W de Caracol Radio, O’Hara, quien también fue vicealcalde y director de seguridad pública en Newark, Nueva Jersey, abordó la tensa situación en Minneapolis, especialmente tras la muerte del enfermero Alex Pretty, abatido por agentes del ICE.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

