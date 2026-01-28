Jefe de Policía de Minneapolis critica tácticas de ICE y violaciones de derechos civiles
Brian O’Hara, jefe del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) se refirió a la ofensiva inmigratoria en Minneapolis a manos del ICE y la muerte de Alex Pretti.
P Manifestantes protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) (Foto de Jesse Grant/Getty Images)
El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), Brian O’Hara, expresó su profunda preocupación y críticas contundentes sobre las tácticas empleadas por los agentes del ICE en la ciudad, calificándolas de “cuestionables y anticuadas”.
En una entrevista reciente con 6AM W de Caracol Radio, O’Hara, quien también fue vicealcalde y director de seguridad pública en Newark, Nueva Jersey, abordó la tensa situación en Minneapolis, especialmente tras la muerte del enfermero Alex Pretty, abatido por agentes del ICE.
