Maxine Waters sobre Jesse Jackson: hizo cambio en el Partido Demócrata para que fuera más inclusivo

La congresista demócrata Maxine Waters, quien fue reelegida en noviembre de 2022 para su decimoséptimo mandato en la Cámara de Representantes, dialogó con 6AM W sobre la vida de Jesse Jackson, uno de los activistas de derechos humanos más importantes de la historia de Estados Unidos.

“Se me rompe el corazón con la noticia”, expresó al referirse a la muerte de Jackson.

“Él dejó una marca como líder de los derechos civiles y será recordado por todo lo que hizo”, dijo.

Aseguró que Jackson tuvo una gran influencia al interior del Partido Demócrata, incluso generando una coalición para gente negra, latinos y asiáticos.

“Él tuvo coraje para lanzarse a la campaña, se abrió para que la comunidad fuera visibilizada. Generó un gran cambio en el Partido Demócrata para que fuera más inclusivo”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: