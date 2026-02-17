Muere a los 84 años Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EEUU

El veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, murió el martes a los 84 años, afirmó su familia en un comunicado.

Compañero de Martin Luther King en los años 1960, este pastor bautista y talentoso orador hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses.

“Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”, declaró su familia.

Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para registrarse como votantes, dejando una huella imborrable en la historia”, decía su familia.

Así, sus familiares se despedían del que describen como “un líder servidor, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo”.

En 2017, Jackson fue diagnosticado con Parkinson y fue hospitalizado bajo observación el pasado mes de noviembre tras desarrollar una condición degenerativa.

Noticia en desarrollo