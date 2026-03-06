Petro en Chicago: Funeral de Jackson, reuniones con Obama, Clinton, Kamala Harris, Biden, y más..

Este viernes inicia la agenda del Presidente Gustavo Petro en Chicago, donde ya asistió a las honras fúnebres del reverendo Jesse Jackson, quien falleció el 17 de febrero a los 84 años.

La agenda en Estados Unidos del presidente continuará con una reunión con la delegación de concejales y el alcalde de Chicago brandon Jhonson. También tiene previsto un encuentro con el gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker.

Mañana retornará a Colombia para participar de las elecciones, donde tiene previsto votar en la localidad de Puente Aranda.

Pero el domingo en la tarde, vuelve y viaja, pero esta vez a Viena para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde se quedará hasta el próximo 11 de febrero.

Germán Ávila asumirá funciones presidenciales

Mientras el presidente Gustavo Petro cumplirá con la agenda afuera del país el ministro de Hacienda, Germán Ávila asumirá funciones presidenciales hasta el próximo miércoles 11 de marzo.

Germán Ávila vuelve nuevamente a asumir este rol, luego de haber sido el encargado de coordinar las funciones presidenciales durante el viaje que hizo el presidente Petro a Washington, donde se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump.