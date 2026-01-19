Día de Martin Luther King Jr: ¿por qué se conmemora? Esta fue su historia

Estados Unidos conmemora en sus 50 estados la memoria y legado del nobel de paz de 1964

El 15 de enero de 1929 nació Martin Luther King Jr, también conocido como MLK, quien es reconocido en todo el mundo por ser una de las principales figuras que luchó por los derechos civiles de la población afrodescendiente.

Un país partido a la mitad

Antes de 1965, el panorama para la gente no blanca en Estados Unidos era complejo: En los estados del sur se difundieron las Leyes Jim Crow, en 1867, que respaldaban legalmente la segregación racial bajo el lema “separados pero iguales”, lo cual dejó como consecuencia el no permitirles a estas personas estar en las mismas escuelas, cenas, cines o incluso baños públicos a los que iban los blancos.

La actriz Cicely Tyson bebe agua de la fuente 'solo para blancos' en protesta para la difusión de los medios de comunicación

El caso más escandaloso de la aplicación de estas leyes fue el de Rosa Parks, quien fue encarcelada el primero de diciembre de 1955 por no cederle su asiento a un pasajero blanco, hecho punible bajo la jurisdicción de Montgomery, Alabama.

Este hecho desencadenó uno de los boicots más recordados en la historia de Estados Unidos, del que hizo parte MLK. Todos los afroamericanos de la zona se negaron a tomar el autobús hasta la posterior liberación de Parks y cancelación de estas políticas en el transporte público. Tomó cerca de 382 días lograr este cometido.

“Tengo un sueño”, el discurso de Martin Luther King

Otro de los momentos más memorables de la vida de MLK fue el discurso que dio en Washington, D.C. en 1963.

El líder de los derechos civiles, Martin Luther King, se dirige a las multitudes en el Lincoln Memorial, Washington DC, donde pronunció su discurso "Tengo un sueño".

King Jr. era el dirigente de la SCLC (Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano), una de las seis grandes organizaciones por los derechos civiles que impulsaron la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad.

Esta marcha constituyó la manifestación más grande que haya tenido lugar en la capital estadounidense, momento en el que MLK pronunció su famoso alegato “Tengo un sueño”, donde habló ante más de 200.000 personas sobre un futuro en donde todos los seres humanos fueran iguales ante la ley y la sociedad, sin importar el color de su piel.

Gracias a estas presiones masivas se logró firmar la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Civil Rights Act) y la Ley del Derecho al Voto de 1965, que permitieron que la gente acceda a mayores oportunidades sin discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional.

el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson estrecha la mano de Martin Luther King Jr. Para darle el bolígrafo y firmar la Ley de Derechos Civiles de 1964

Debido a esto y su trayectoria como activista, ganó el premio Nobel de Paz en 1964, siendo en aquel entonces la persona más joven en recibirlo.

Sin embargo, su llama se apagaría a los 39 años de edad, el 4 de abril de 1968, al ser asesinado a tiros en Memphis, Tennessee, en medio de una movilización de los trabajadores sanitarios.

Cómo se decretó este festivo

15 años después de que el doctor King fuese asesinado, fue promulgada una iniciativa en el Congreso para celebrar el día de su nacimiento, la cual fue firmada por el presidente Ronald Reagan en 1983. Sin embargo, las posturas de MLK en su momento fueron consideradas radicales, por lo que fue siendo recibido este festivo de manera paulatina. Carolina del Sur fue el último estado que resistió conmemorar a King hasta el año 2000.

Este día en la cultura estadounidense es conmemorado al hacer voluntariados y acciones sociales durante estas fechas. Además hay eventos, homenajes y marchas en diferentes partes del país.