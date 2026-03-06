Metro de Bogotá: publican documentos clave para la construcción de la Línea 2

La Empresa Metro de Bogotá S.A. publicó los documentos de Precalificación de la Licitación Pública Internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2. Esta noticia es de vital importancia para las empresas interesadas en ser precalificadas y participar en la licitación para el otorgamiento de una concesión.

La concesión incluye la financiación, ingeniería de detalle, ejecución de obras, operación y mantenimiento, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento de material rodante y sistemas metro ferroviario de la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Los oferentes tendrán hasta el 5 de junio del 2026 para expresar su solicitud de precalificación. Las empresas que resulten precalificadas entrarán a la segunda fase de la Licitación Pública Internacional, en la que se recibirán y evaluarán las ofertas, para posteriormente adjudicar el contrato de concesión en el primer trimestre del 2027.

¿Cómo será la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La Línea 2 del Metro es fundamental porque le dará continuidad al proyecto de movilidad más ambicioso de Bogotá. Esta línea fue estructurada con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de longitud, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada, utilizará trenes automáticos con tecnología de última generación GoA4 (sin conductor), de similares características a los de la Línea 1, además de contar con una capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora-sentido.

Este proyecto reducirá de manera drástica los tiempos de desplazamiento. Un trayecto que hoy puede tardar más de una hora se realizará en aproximadamente 20 minutos, lo cual generará impactos positivos en calidad de vida, productividad y reducción de emisiones.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

Con corte al 28 de febrero de 2026, el Metro de Bogotá ha conseguido un avance del 73,75%. La Línea 1 contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso.

“Alrededor de las estaciones del Metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.