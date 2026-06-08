Se descarriló el Tren de la Sabana en Bogotá: MinTransporte explicó las causas del accidente

En las últimas horas, las autoridades en Bogotá atendieron una emergencia por el descarrilamiento del Tren de la Sabana con cerca de 600 pasajeros a bordo, sin que ninguno de ellos presentara heridas.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte y con la información suministrada por Turistren, empresa operadora del servicio turístico, “durante el recorrido de la mañana uno de los coches presentó una novedad técnica relacionada con su sistema de suspensión, por lo que fue retirado preventivamente de la operación y dejado en la estación de Usaquén”.

Desde la entidad precisaron que este coche no transportaba pasajeros al momento de la novedad y no continuó prestando servicio durante la jornada.

Posteriormente, en horas de la tarde, una locomotora realizó el traslado del coche hacia el taller ubicado en el kilómetro 5 para su respectiva revisión técnica. Durante ese recorrido, cerca del paso a nivel de la avenida NQS con calle 64, se presentó un descarrilamiento del equipo que estaba siendo movilizado.

“Como consecuencia de esta situación, el Tren de la Sabana que venía operando en el recorrido programado debió reducir su marcha y registró una demora temporal. Sin embargo, la afectación al servicio fue de aproximadamente 30 minutos”,

El Ministerio de Transporte también informó que no existió riesgo para los pasajeros del servicio turístico y las autoridades competentes activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y restablecer las condiciones normales de operación y movilidad en el sector.