Diez procesos sancionatorios están en trámite contra el concesionario chino del Metro de Bogotá

Avance en la construcción de la línea 1 del Metro ubicada sobre la avenida Villavicencio. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina.Olaya

El más reciente informe de interventoría de la Primera Línea del Metro de Bogotá, correspondiente a abril de 2026, dejó una nueva alerta sobre la ejecución del contrato de concesión 163 de 2019.

El documento refleja la existencia de 13 procesos administrativos sancionatorios contra el concesionario Metro Línea 1. De esos, tres ya aparecen terminados mediante resolución y diez seguían sin cierre reportado en el informe.

Los procesos se concentran en tres puntos importantes de la obra: la seguridad técnica del Patio Taller, la seguridad vial en los frentes de construcción y el cumplimiento del cronograma.

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Uno de los casos que llama la atención es el del Patio Taller. Según la interventoría, allí persiste un presunto incumplimiento relacionado con los requerimientos “geotécnicos para la elevación del terreno”. Es decir, que se advierten presuntas fallas en el terreno, ya que se quiere establecer, si hay asentamientos o si las estructuras se están construyendo con la información técnica correcta.

Además, el informe menciona presencia de “agua en el cuerpo del terraplén”, una situación que podría generar asentamientos, afectar edificaciones e inducir errores en estructuras internas y en la vía férrea del Patio Taller.

Para la interventoría, el concesionario no habría atendido de manera suficiente los requerimientos hechos dentro del plazo de cura.

El segundo frente de preocupación son los Planes de Manejo de Tráfico. La interventoría reporta presuntas fallas en la implementación de los PMT en los frentes de obra WF1, WF2, WF3, WF4, WF5 y WF6. El punto es relevante porque estos planes son los que deben garantizar pasos seguros, señalización, cierres adecuados y protección para peatones, ciclistas, pasajeros y conductores mientras avanza la obra.

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El tercer bloque tiene que ver con atrasos y obras no terminadas. Entre los procesos que seguían sin cierre reportado aparecen casos relacionados con las unidades de ejecución UE492, UE499, UE146, UE140 y UE198, además de un proceso por la recuperación de atraso en la estructura de la nave central de la Estación 11.

También, aparece un proceso por la no entrega de información técnica sobre planos de detalle y especificaciones de soportes y bandejas de sistemas metroferroviarios del viaducto.

De los 13 procesos relacionados en el informe, tres figuran como terminados: uno sobre requerimientos de modelos BIM, otro sobre desmonte, retiro, custodia e instalación de mobiliario urbano, y otro asociado a la recuperación de atraso en una unidad de ejecución de la Estación 15.

Caracol Radio se comunicó con la empresa Metro para obtener respuesta sobre estas alertas. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento de publicación de la nota no habría pronunciamiento.