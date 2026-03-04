Galán invita a Petro a conocer el Metro de Bogotá: “vamos a Bosa, conoce la obra y se monta al tren”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó al presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, a conocer el Metro de Bogotá. El mandatario le solicitó al jefe de Estado que lo acompañe hasta el patio taller de Bosa para que conozca la obra, que ya supera más del 70% de avance.

“Presidente, vamos ya en 73% y usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación, vamos a Bosa, al patio taller, conoce la obra y se monta al tren que ya está en pruebas. Escoja usted la fecha y yo organizo todo”, escribió el alcalde Galán.

Este comentario lo hizo el alcalde, luego de que el jefe de Estado asegurara que por sectarismo político, cambiaron el metro subterráneo de Bogotá que, según él, ya estaba listo para construir. “Dejaron pasar casi una década para hacer un metro elevado que en ciudades densas destruye el urbanismo”, dijo el presidente.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

El alcalde Galán informó recientemente que la Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó un 72,13% de avance con corte al 31 de enero. Entre tanto, siguen llegando los trenes a la capital del país directamente desde China. De hecho, el octavo tren llegó este miércoles 4 de marzo.

Uno de los retos más importantes del Metro de Bogotá tiene que ver con la infraestructura del viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos. “Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, señaló Galán.