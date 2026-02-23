Avanza la licitación de la Segunda Línea del Metro de Bogotá: proyecto fue presentado ante la UE

Luego de que se declarara desierta la licitación pública para adjudicar la Segunda Línea del Metro de Bogotá , el Distrito comenzó a darle más fuerza al proyecto ante instancias internacionales.

Este 23 de febrero la Empresa Metro de Bogotá presentó el proyecto ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica . Esta visita se extenderá hasta el próximo 25 de febrero, en donde también se incluirán reuniones con representantes de los principales bancos europeos de desarrollo.

En los próximos días, se realizarán reuniones en Madrid, España con actores del sector ferroviario con el propósito de ampliar el interés del mercado europeo.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá S.A., “la presencia institucional en escenarios de divulgación especializada contribuye a generar confianza en el mercado, recoger inquietudes y percepciones de los potenciales oferentes y fortalecer el posicionamiento del proyecto como una oportunidad atractiva de inversión”.

Para la empresa, estas acciones son clave para ampliar los participantes, fomentar una competencia efectiva y mejorar las condiciones económicas y técnicas de las propuestas que se presenten.

Detalles de la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Segunda Línea del Metro tiene acompañamiento financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.

Esta segunda nueva línea tendrá 15,5 kilómetros de extensión, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada.

Además, se integrará con la Línea 1 del Metro en la estación Calle 72 con Caracas y utilizará trenes automáticos con tecnología de última generación, similares a los de la Línea 1 y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora sentido.