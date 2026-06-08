Proyecto solar termina bajo investigación por presunta afectación ambiental en Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de disposición de residuos sólidos a un proyecto solar, ubicado en el municipio de Guaduas.

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La actuación se adelantó en articulación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, entidad que solicitó acompañamiento técnico a la CAR tras recibir quejas de la comunidad sobre posibles afectaciones ambientales derivadas del desarrollo del proyecto.

En medio de una visita técnica se evidenció que, producto de las actividades asociadas al proyecto, se estaban generando afectaciones a una fuente hídrica y su zona de ronda, debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos.

“Las irregularidades fueron identificadas en jurisdicción de las veredas Malambo y Guacamayas, en el predio Cabo Verde, donde se constató intervención en el talud de una fuente hídrica innominada, así como incumplimientos por parte del titular de la licencia ambiental”, dijo la directora regional de Bajo Magdalena de la CAR, Karina Garzón Avellaneda.

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Ante estos hechos, la CAR dispuso la suspensión inmediata de las actividades de disposición temporal o definitiva de residuos sólidos, medida que cobija tanto a la empresa encargada de la disposición de los residuos como al titular de la licencia ambiental del proyecto.