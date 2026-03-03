Afectados por las obras del metro bloquean la Avenida Caracas en Bogotá: colapsa la movilidad

Desde las 7:00 de la mañana de este martes 3 de marzo, habitantes y comerciantes de Chapinero bloquean de manera intermitente la Avenida Caracas con Calle 72.

Decenas de personas con pancartas y pitos se quejan de las consecuencias por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá en su zona y del incumplimiento de la Empresa Metro a las peticiones que han solicitado.

Exigencias de los habitantes

Los manifestantes han señalado que sus barrios se han convertido en focos de inseguridad y de destrucción que ha afectado la salud de los habitantes.

“Empiezan las obras de 7 de la mañana a 5 de la tarde y no paran. En 15 días nos toca desocupar y todos estamos estresados porque no hemos podido conseguir a dónde ir por esas obras”, aseguró Paola, una mujer embarazada y habitante del sector.

“Exigimos una seguridad real y permanente, un plan de reactivación comercial porque los barrios están muertos, exigimos atención frente a la habitabilidad de calle”, indicó Luz Samboni, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

“El Metro ya está demoliendo los inmuebles, pero no se ha dado cuenta de que hay gente viviendo en los edificios de enseguida. Nos quieren sacar a la calle. Mi esposo tiene cáncer y no les importa, siguen dándole a las paredes”, indicó Sandra.

Las personas aclaran que no están en contra del Metro, sino de las afectaciones que han tenido que vivir por las obras de este proyecto.

Caos en la movilidad

Los bloqueos en la Avenida Caracas con Calle 72 han colapsado la movilidad en todo el corredor, en la NQS y en la Calle 80.

Son más de 40 mil usuarios de Transmilenio los afectados y que han tenido que bajarse de los buses para poder llegar a sus destinos.

Los vehículos en las troncales están frenados, por lo que Transmilenio pide a los usuarios no bajarse de los buses, mientras las autoridades de movilidad gestionan el tráfico.