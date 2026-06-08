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08 jun 2026 Actualizado 14:49

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Capturan a ladrón de autopartes en la localidad de Teusaquillo: el hombre es reincidente

El hombre tenia en su poder una maleta con varias piezas de otros vehículos.

Bogotá
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En las últimas horas, en la localidad de Teusaquillo, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre de 35 años por el delito de hurto.

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Los hechos ocurrieron en el sector de San Luis, donde un ciudadano informó a la línea 123 que una persona se encontraba cerca de su carro, al parecer violentándolo. Al percatarse de la situación, el presunto delincuente huyó del lugar.

Posteriormente, la víctima verificó que le habían hurtado un accesorio de su automotor. De manera inmediata, la patrulla de vigilancia logró interceptar al presunto responsable.

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Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder la rejilla de un faro de vehículo, avaluada en $1.500.000, así como varios retrovisores y otras autopartes que transportaba en un morral.

Posteriormente, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto. Cabe resaltar que esta persona registra antecedentes por el mismo delito, por lo que, al parecer, sería reincidente en este tipo de hechos delictivos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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