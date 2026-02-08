Empresas chinas están interesadas en la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá.

Bogotá vivió en las últimas horas uno de los eventos más importantes para la cultura china. En el Parque de los Novios se desarrolló la celebración del ‘Año Nuevo Chino 2026′, la cual contó con un amplio despliegue de muestras culturales que tenían como propósito mostrar lo mejor del país asiático.

A esta celebración, asistió Ding Wen, gerente general de la Asociación Empresarial Colombo China, quien confirmó a Caracol Radio que las empresas chinas están muy interesadas en la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá, un proyecto que permitirá avanzar en la construcción de esta importante obra.

“Tenemos intereses en participar en la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá. Queremos contribuir con nuestra tecnología para mejorar la vida de los bogotanos”, fueron las palabras del gerente.

Wen también aseguró que la Línea 1 del Metro está avanzando a buen ritmo y, gracias a ese trabajo, podrá operar en 2028, como inicialmente estaba previsto. “La Línea 1 tiene un avance del 72%. Tenemos confianza para iniciar la operación después de 2 años, es decir, en 2028″, fueron sus palabras.

En febrero se abre una licitación pública internacional para la Línea 2

A finales de enero de este año, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se declaró desierta la licitación de la segunda línea del Metro. Sin embargo, en ese momento afirmó que durante el mes febrero se debe abrir una licitación pública internacional para avanzar con el proyecto.

El mandatario aseveró que la licitación tuvo que declararse desierta debido a que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados y precalificados para hacerlo. “La empresa Metro no recibió propuestas”, afirmó el alcalde Galán.

“Tenemos los créditos de la banca multilateral. Tenemos el soporte del convenio de cofinanciación y tenemos un proceso que está mucho más maduro hoy que hace unos años cuando inició”, agregó el alcalde.

En octubre de 2025, el grupo de empresas chinas anunció que no presentaría propuesta por razones cambiarias, es decir, por la tasa de cambio. Sin embargo, las empresas asiáticas sí estarían interesadas en seguir construyendo este importante proyecto que cambiará la movilidad de los bogotanos.