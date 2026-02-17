¿Cómo van las obras del metro en la Caracas? Distrito anunció apertura de estaciones de TransMilenio

¿Cómo van las obras del metro en la Av. Caracas? Distrito anunció apertura de estaciones de TransMilenio. Crédito: Empresa Metro de Bogotá

La empresa Metro de Bogotá presentó un balance del avance de las obras de la Primera Línea, en el corredor nororiental de la ciudad, entre la calle Primera y Los Héroes.

De acuerdo con la entidad, en este sector de la ciudad el ritmo del proyecto se acelerará en 2026 con importantes hitos en la construcción de imponentes elementos arquitectónicos que transformarán radicalmente el entorno urbano.

Según el Distrito, con corte al 31 de enero de 2026, las obras del metro registran un avance del 72,13 %, lo cual despierta el optimismo de las autoridades, manteniendo en pie la fecha final de entrada en funcionamiento para 2028.

¿Qué pasó con las obras del metro en la Av. Caracas?

Desde el 2024, según destaca la Alcaldía, comenzó la trascendental transformación del paisaje urbano de la icónica Avenida Caracas, una de las principales vías que transitan los bogotanos.

Además de las enormes columnas y demás estructuras que se asientan en los cimientos de la obra, recientemente los bogotanos han sido testigos de la llegada de nuevas adiciones que no pasan desapercibidas, además de su tamaño, por la importancia para la construcción.

Se trata de tres imponentes vigas lanzadoras que operan hoy en día de forma simultánea, conformando los vanos del viaducto en las siguientes ubicaciones:

Calle 34

Calle 57

Calle 64

Además de estas vigas, la empresa Metro anunció el montaje de dos más; la primera de ellas se emplazará en los próximos días entre las calles 4 y 5. En el segundo semestre de 2026, con las dos nuevas lanzadoras, se espera que las cinco operen de manera simultánea en el corredor.

¿Cuándo reabren las estaciones de TransMilenio de la Caracas?

Adicionalmente, iniciaron las obras de un paso a desnivel como obra complementaria de la Primera Línea, en el cruce entre la Av. Caracas y la Jiménez.

Este paso se convertirá en “un nuevo punto de referencia” en el 2028, según el Distrito, dada su función de conectar la ciudad de occidente a oriente y viceversa. Sobre esta construcción se levantará un puente de dovelas sucesivas (con una luz central de 100 metros) que servirá para dar continuidad al viaducto a la altura de la calle 26. En esta zona avanzan también los trabajos de la estación 13 entre calles 24 y 26.

De igual manera, en el sector de la calle 72 y Los Héroes se construye la estación 16 y la “cola de maniobras” que permitirá a los trenes cambiar de vía férrea para regresar al occidente de la ciudad y al patio taller de Bosa. Asimismo, desde la calle Primera se encuentran en proceso las estaciones de la 11 a la 16, sin ningún tipo de inconveniente.

El Distrito y la Empresa Metro se refirieron también a una de las preguntas que más aquejan a los bogotanos en la actualidad: ¿Cuándo entrarán de nuevo en funcionamiento las estaciones de TransMilenio en la Av. Caracas?

Al respecto, la Empresa Metro aseguró que con este impulso se espera también avancen los trabajos de las estaciones BRT definitivas (que integran TransMilenio y metro). En ese sentido, las siguientes estaciones comenzarían a funcionar este año: