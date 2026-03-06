La Gran Consulta tiene posibilidad de mostrar algo distinto a la historia política del país: Oviedo

De cara a las elecciones que se realizan este próximo 8 de marzo en donde se podrá elegir Senado, Cámara de Representantes y también en las consultas de cada coalición, en el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Vanessa de la Torre habló con diferentes candidatos, entre ellos Juan Daniel Oviedo quien expuso varios de sus temas de trabajo.

En un reciente debate en Dos Puntos de Caracol Radio, Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial por la Gran Consulta por Colombia, dijo que esta unión es de gente muy preparada, “hay una competencia entre pares donde a voto limpio vamos a decidir quién nos va a representar”.

¿Qué va a pasar con las elecciones?

“Cuando Petro quedó como presidente todos pensaron que en 2026 íbamos a votar con el país en llamas, pero no pasó. La esencia de esta discusión es saber si vamos a seguir condenados al populismo de izquierda o derecha, solo porque no conocemos la realidad de nuestro país”, dijo Oviedo.

También comentó que, el enemigo del país no es Cepeda o Petro, el enemigo del país es más grande y es que no estamos asumiendo la realidad que vamos para viejos, pobres, violentos e informales y eso es lo que se debe resolver en los próximos años.

¿Cómo explicar la popularidad del presidente Petro?

El éxito del presidente Gustavo Petro es que le habló a la gente a la gente que gana menos del salario mínimo y que está en la informalidad, les dijo algo cosmético: “ustedes ya no se llaman informales, ustedes van a ser los berracos de la informalidad”, pero no ha hecho nada por la informalidad, aseguró.

Informalidad

Oviedo expuso que: “el problema de los colombianos es que de los 12.1 millones de informales, 10 millones madrugan, chupan calle, están con el gota a gota y se acuestan siendo pobres, hay mucha gente haciendo esfuerzos y no logran trabajar para vivir tranquila”, puntualizó.

Jóvenes y educación:

“Lo que necesitamos es un gobierno que a través de garantías le dé una instrucción al sistema financiero de forma amigable, no con inversiones forzosas, para que créditos individuales para personas que quieran estudiar después del bachillerato se hagan en función de su condición social y del área del conocimiento que se está planteando y que se paguen cuando ganen por encima del promedio de la actividad que están realizando”, aseguró que hay que hacer un cambio estructural.

¿Qué va a pasar con las elecciones el 08 de marzo?

El poder de los resultados del 8 de marzo no lo tiene el presidente o los directores de los partidos, lo tienen los ciudadanos. “Yo estoy convencido que la Gran Consulta por Colombia tiene la posibilidad de mostrar algo distinto a la historia política del país”, afirmó.

Ecopetrol:

Juan Daniel Oviedo comentó que, Ecopetrol debe ser la empresa que define un horizonte claro en la exploración minero energética en Colombia. Lo ideal es hacer una campaña limpia para lo que le interesa a Colombia: tener un gas económico.

