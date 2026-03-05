El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rafael Nieto, del Centro Democrático, espera tener a Álvaro Uribe en el Senado: “es nuestra ilusión”

Rafael Nieto, candidato al Senado por el Centro Democrático, conversó con Dos Puntos acerca de las elecciones legislativas del 8 de marzo. Sostuvo que su partido es la principal oposición al Gobierno Petro, siendo “firme, constante y coherente” en sus argumentos.

Cuestionó que los liberales, los conservadores y los de La U votaran en ocasiones a favor y otras en contra del presidente Gustavo Petro.

“Algunos, desafortunadamente, se dejaron comprar”, dijo.

De esta manera, expresó que un voto por el Centro Democrático es uno por la democracia y la coherencia política.

¿Uribe vuelve al Senado?

Al ser una lista cerrada la del Centro Democrático, Nieto manifestó que esperan llegar hasta el expresidente Álvaro Uribe, quien es el número 25 al Senado, aunque explicó que para ello necesitan una suma de 4 millones de votos.

“Esa sería nuestra ilusión”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí: